Папата с молитва: Страхува се от технологиите (ВИДЕО)

Папа Франциск изглежда се страхува, че навлизането на нови технологии ще замени човешките взаимоотношения. Ето защо в официалния си акаунт в платформата Х той призовава да се молим това да не се случи. "Нека технологията да зачита достойнството на човека и ни помага да се изправим пред кризите на нашето време", призова главата на Римокатолическата църква. Според него технологиите трябва да се използват, за да не обединяват, а не да ни разделят.

"Технологиите трябва да се използват, за да помагат на бедните, за подобряване на живота на болните и хората с различни потребности. ИЗползвайте технологиите за грижа за нашия общ дом, за да се свързваме с нашите братя и сестри", призовава още папата.

