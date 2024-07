Папата се моли политическите лидери да работят за общото благо (ВИДЕО)

Папа Франциск се моли политическите лидери да работят за общото благо, става ясно от неговия официален акаунт в Twitter.

"Нека се молим заедно политическите лидери да могат да бъдат в услуга на своя народ, работейки за цялостно човешко развитие и общото благо, като се грижат за тези, които са загубили работата си и дават приоритет на бедните", призова още главата на Римокатолическата църква. ОЩЕ: Папата каза да намалим темпото (ВИДЕО)

Let us #PrayTogether that political leaders may be at the service of their people, working for integral human development and the common good, taking caring of those who have lost their jobs, and giving priority to the poor. #PrayerIntention #ClickToPray pic.twitter.com/IoDr5vwmdm