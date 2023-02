Папата се моли за хората в Турция и Сирия

„Мислите ми са към хората от Турция и Сирия, които бяха силно засегнати от земетресението, оставило хиляди жертви и ранени. Моля се за тях и изразявам близостта си с тези хора, семействата на жертвите и всички онези страдащи от тази опустошителна трагедия", са думите на главата на римокатолическата църква за бедствието от понеделник. ОЩЕ: Патриарх Неофит изпрати съболезнования за жертвите на земетресението в Турция и Сирия

"My thoughts go to the people of #Türkiye and #Syria, who were hard hit by the earthquake that left thousands dead and injured. I pray for them and express my closeness to these people, the victims' families, and all those suffering from this devastating tragedy." #PopeFrancis pic.twitter.com/GVNqXBHwPy