Папата: Тежък грях е да отблъскваме мигрантите (ВИДЕО)

„Има хора, които систематично работят за отблъскване на мигрантите. Когато това се прави съзнателно, това е тежък грях". Това каза папа Франциск по време на обща аудиенция във Ватикана.

„Нека не забравяме какво казва Библията: „Не онеправдавайте и не потискайте чужденеца", заяви Франциск. Той отправи призив към всеки да приветства мигрантите, които напускат домовете си в търсене на по-добър живот.

“There are those who systematically work to push back migrants. When this is done consciously, it is a grave sin.”



At the General Audience, Pope Francis makes an appeal for each of us to welcome migrants who leave their homes in search of a better life.https://t.co/5815ktwHsp pic.twitter.com/aC2j32wYey