Ще продължат ли преговорите за мир в Украйна поне в Истанбулския формат, въпреки че едва ли някой на запад от Азовско море си прави илюзии, че Путинова Русия в нито един момент не е водила и не води тези преговори с идеята да бъде постигнат устойчив мир? Официален отговор даде говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

По думите му, началникът му - т.е. руският лидер Владимир Путин, който успя да наложи авторитарен режим в Руската федерация и да го поддържа над четвърт век, е подкрепил продължаване на контактите с Украйна "на работно ниво" (Песков, както и Путин и целият му антураж използват словосъчетанието "киевския режим" в опит да дискредитират легитимността на украинския президент Володимир Зеленски и сегашното украинско правителство). Пример какво правят и в руските телевизии, когато става въпрос за Зеленски - тотално обругаване:

🤡“Filthy mouth” and “creature” — that’s how Russian state TV labeled Zelensky in on-screen captions



The propagandists lost their minds after the Ukrainian president, following talks in Istanbul, dismissed the idea of a “2–3 day truce to collect the dead” as absurd.



Zelensky… pic.twitter.com/rGuAhlMvLB