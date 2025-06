"Потвърждават се нашите опасения, че и без това нелегитимният режим в Киев, овладял всичката власт, постепенно се преражда в терористична организация". Това заяви руският диктатор Владимир Путин, който говори на заседание на руското министерство - разбира се, в онлайн формат, сякаш още има карантина заради Ковид. Или просто в бункерите мястото е ограничено.

Путин настоя, че "спонсорите" на Украйна искали "стратегическа загуба" за Русия, но Украйна всъщност отстъпвала навсякъде по фронта и затова "киевският режим" преминал към терористична дейност. В същото време обаче Украйна искала мир за поне 30 дни - "как може в такива условия да има среща, да се водят преговори при терор с терористи", каза руският диктатор, който добави, че примирие щяло да позволи на "терористичния режим" да се въоръжи още и да осъществява "терористични актове" като в Брянска и Курска област - Още: Два инцидента със срутен мост и обърнат влак за една нощ в Русия (ВИДЕО, СНИМКИ)

Putin: "Not long ago, Kyiv and its allies dreamed of Russia's strategic defeat. Now, retreating with heavy losses, they turn to terrorism while asking for a 30- or 60-day ceasefire. How can talks proceed under such conditions? Who negotiates with those betting on terror, only…

Интересен факт - украинската операция "Паяжина" беше насочена само срещу военни летища и е доста чудно как Путин определя това за тероризъм, след като публично е наричал "специалната военна операция" с думата "война" - Още: Путин нарече случващото се в Украйна "война" и руски депутат поиска да бъде съден (ВИДЕО)

По-рано и говорителката на руското МВнР Мария Захарова обяви, че "киевският режим" направил всичко възможно да провали мирните преговори.

MFA Spokeswoman Maria Zakharova stated that Ukraine has made considerable efforts to derail the next round of Istanbul negotiations, using what she called its "typical terrorist methods." She accused Ukraine of maintaining an aggressive stance toward Russia and avoiding…





Същевременно, на същото заседание ръководителят на руската делегация в Инстанбул Владимир Медински докладва, че в рамките на третата среща от Истанбулския процес най-вероятно ще се финализира размяната на военнопленници във формат 1200 срещу 1200. Срещата се очаква да е в периода 7-9 юни.

The upcoming prisoner exchange between Russia and Ukraine, scheduled for June 7–9, will take place in a "1200-for-1200" format, Medinsky told Putin in a briefing. Meanwhile, Lavrov accused Ukraine of "provocations aimed at disrupting negotiations," urging others "not to give…