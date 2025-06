Не е корида: Полицаи спринтираха след бик в европейски град (ВИДЕО)

Бик се разходи на свобода и вилня по улиците на британския град Бирмингам и наруши редица правила на пътя. Животното беше видяно да бяга на пътя към оживено кръгово кръстовище, съобщи английският вестник Daily Mail. Полицията е уведомена за бика-нарушител още сутринта в 9.30 часа британско време, като кадри показват, че се е стигнало и до спиране на движението на улица в града.

Местните се включиха в социалните медии и споделиха любопитни кадри гонка между полицаи и бика. Впоследствие полицията увери, че бикът ще бъде отведен на безопасно място.

„Бяхме уведомени за бик на пътя близо до улица в Бирмингам малко преди 9:30 сутринта днес“, се казва в изявление на полицията. По-късно градският съвет на Бирмингам потвърди, че в 13:10 ч. местно време бикът вече не е на свобода.

🚨 Qurbani Bull on the Loose! 🚨

A bull has escaped in the Small Heath area of Birmingham — please be cautious and avoid the area if possible. Authorities have been notified. Stay safe! 🐂⚠️ #EidMubarak #Birmingham pic.twitter.com/VspN2NxXIz