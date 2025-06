Моментът, в който Григор Димитров взриви трибуните на Индиън Уелс (ВИДЕО)

Първата ракета на България Григор Димитров не се радва на особени успехи през настоящия сезон. Родният тенисист е преследван от контузии, а това се отразява на представянето му на корта. Последният пример е участието му на турнира от големия шлем Ролан Гарос. Хасковлията напусна надпреварата още в първия кръг, след като получи травма в бедрото по време на двубоя си с американеца Итън Куин.

Въпреки проблемите си Григор Димитров все още е един от най-техничните тенисисти в света. Когато е във форма българинът може да победи всеки съперник, а отиграванията му са аплодирани от хиляди по трибуните и още милиони пред телевизионните екрани. През този сезон Гришо имаше малко такива моменти, но все пак ги имаше. Един от тях дойде преди малко повече от два месеца на престижния турнир от сериите Мастърс в Индиън Уелс.

On 🔝 @GrigorDimitrov claims March’s Hot Shot of the Month award with his stunning winner from the ground in Indian Wells 🤩#ATPHotShotOfTheMonth pic.twitter.com/7qSjMbJDVy