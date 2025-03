Планът на Европа до 2030: Брюксел иска да закупи оръжия за целия ЕС (ВИДЕО)

За закупуване на повече европейски оръжия призова председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във вторник, като според нея това означава създаване на общоевропейски пазар за отбранително оборудване. Идеята на Европейската комисия е да създаде колективно закупуване на оръжие за целия блок, което би представлявало значително прехвърляне на власт към Брюксел, предава Financial Times. Ето защо предложението й ще трябва да спечели подкрепата на мнозинството от държавите-членки, за да се осъществи, казаха служители.

Фон дер Лайен каза още, че блокът ще създаде „Европейски военен механизъм за продажба“, което ще представлява стратегически резерв от европейски оръжия, от който столиците могат да купуват, за да попълнят собствените си запаси.

Инициативата е част от стремежа за превъоръжаване на континента и има за цел да осигури допълнителни поръчки за производителите на оръжия, които се борят да увеличат производството въпреки войната на Русия в Украйна.

Фон дер Лайен каза, че страните от ЕС „трябва да могат да разчитат напълно на европейските вериги за доставка на отбрана, особено във времена на спешна нужда и един европейски пазар би осигурил това“.

Фон дер Лайен предложи нов фонд от 150 милиарда евро, който столиците да инвестират в своите армии, премахвайки правилата за фискален дефицит на ЕС, когато се прилагат към военните разходи, и пренасочване на съществуващите потоци от финансиране от бюджета на ЕС към проекти, свързани с отбраната. ОЩЕ: Зеленски призова за въоръжаване на Европа: Трябва да се действа бързо (ВИДЕО)

Председателят на Европейската комисия представи плана на Европа за отбрана до 2030 година. Освен пазара за отбранителна техника - пътната карта на Европа в следващите пет години включва увеличение на разходите за отбрана с нашия план до 800 милиарда евро, паневропейски кооперации и стратегия за защита на Украйна подобна на тази за Тайван.

