Зеленски призова за въоръжаване на Европа: Трябва да се действа бързо (ВИДЕО)

Всички разбират, че при сегашните темпове Украйна и Европа могат да се укрепят в рамките на пет години. Вярваме, че това е твърде дълго и твърде опасно. Показахме, че във военно време може да се направи по-бързо, но всички трябва да действат бързо. Този призив отправи украинският президент Володимир Зеленски към лидерите на Европейския съюз, става ясно от неговия официален акаунт в платформата Х.

Според него Европа се нуждае от собствени отбранителни сили с подкрепата на САЩ, по-бързо производство на оръжия и по-силна въздушна отбрана, допълва платформата NOELREPORTS.

Зеленски настоя за укрепване и масово увеличаване на производството във всички съюзнически страни. Целта е да станат реални гаранциите за сигурност за цяла Европа.

"Всички се интересуват от силна, ненамаляваща армия - тези партньори, с които водим дискусии. Що се отнася до поддържането и укрепването на такава армия, всички разбират, че това е споделена отговорност. Украйна не може да направи това сама", посочва още украинският президент. ОЩЕ: Фон дер Лайен: Европа трябва спешно да бъде превъоръжена (ВИДЕО)

❗️Zelensky to EU leaders: Security guarantees are key to lasting peace. Europe needs its own defense forces with US support, faster arms production, & stronger air defense. A European contingent in Ukraine is vital—Putin has no say in our security. Europe must act now. pic.twitter.com/cQdliQTScP