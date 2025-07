По Харков пак полетяха бомби: Русия порази лечебно заведение (СНИМКИ)

Руските сили отново поразиха Харков с управляема авиационна бомба (КАБ). На 25 юли беше атакувана индустриалната зона на втория по големина град в Украйна, има поражения и по медицинско заведение. Кметът Игор Терехов съобщи за поне един загинал. "Към момента са известни 12 ранени, включително 12-годишно момиче. Четирима души са хоспитализирани", написа областният управител Олег Синехубов в Telegram. По-рано бе съобщено, че трима души може да са затрупани под развалините. "Разчистването на руините продължава", допълни официалният представител.

"Държавната служба за извънредни ситуации, правоохранителните органи работят на мястото на инцидента, а медицински екипи са в дежурство. Всички нуждаещи се получават квалифицирана помощ", написа той.

"В индустриалния район КАБ удари сграда на медицинско заведение. Наблизо се намира друго място за лечение на хора", написа малко преди 12 ч. кметът на Харков Игор Терехов.

Бомбата е повредила частна къща в близост до медицинското съоръжение. Общо девет частни къщи и две коли са повредени в различна степен. Този път не е имало пожар.

"На мястото на обстрела не е било възможно да се установи контакт с трима души, които са били в медицинското съоръжение. Експертите не изключват възможността те да са под развалините", потвърждава Терехов.

⚡ In Kharkiv, a Russian guided bomb hit a tuberculosis clinic — 12 injured, people may be trapped under the rubble



Russian occupation forces launched a guided aerial bomb strike on Kharkiv’s Industrial District. The munition hit the roof of a tuberculosis clinic, where 13… pic.twitter.com/e0Qpeen6pZ — NEXTA (@nexta_tv) July 25, 2025

Атака имаше и вчера

На 24 юли руските сили също атакуваха Харков, като поразиха центъра на града. По първоначална информация - това е станало с авиобомба. Най-малко 16 души бяха ранени.

Впоследствие се появиха данни, че Русия е нанесла удара с нов тип боеприпаси – UMPB-5. Тези управляеми бомби се изстрелват от разстояние 100 км и носят 250 кг бойна глава с по-тежък корпус от по-ранния вариант D-30. Резултатът - по-големи разрушения и повече ранени цивилни, според прокуратурата в Харков.

Russia struck Kharkiv with a new type of munition – the UMPB-5. These glide bombs now launch from 100 km away and carry a 250 kg warhead with a heavier casing than the earlier D-30 variant. The result: greater destruction and more civilian injuries, according to the Kharkiv… pic.twitter.com/yEyhPdZUKB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 24, 2025

Взрив срути жилищна сграда в руския град Саратов, има жертви

Междувременно имаше експлозия в жилищна сграда в руския град Саратов - административен център на едноименния регион. Кадри от мястото показват мощен взрив и мигновено срутване на част от високата сграда. Предварителните доклади сочат, че епицентърът е бил апартамент на 9-ия етаж.

Повече от 30 апартамента са повредени или напълно разрушени, а цяла част от сградата се е срутила - с опасения, че може да се срути още.

💥 Video released of the moment a residential building exploded in Saratov



The footage shows a powerful blast and the instant collapse of part of the high-rise. Preliminary reports indicate the epicenter was an apartment on the 9th floor.



More than 30 apartments were damaged or… https://t.co/d3ajaBfliM pic.twitter.com/O1cNJb39jE — NEXTA (@nexta_tv) July 25, 2025

Властите потвърдиха смъртта на трима души, включително на едно дете. Всички жители са евакуирани. Вероятната причина е експлозия на газ в домакинство.