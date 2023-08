Подигравка към руснаците заради Урожайно: Така бягахте и от Макаровка (ВИДЕО)

Урожайно е част от участъка на фронта, известен като "Времевски" (КАРТА) - той е по направлението от Велика Новоселка към Бердянск. С неговото овладяване украинците ще могат да продължат към руската защитна линия при Старомлиновка, която е считана за една от най-важните в района.

Пример за шизофренията на руските военни блогъри по въпроса с Урожайно можете да видите ТУК! Отделно, има обяснение от руския военен блогър Роман Сапонков как руското военно министерство атакува утвърдени руски военни източници в Телеграм, когато съобщават нелицеприятни за Кремъл неща от фронта в Украйна - чрез по-малки, нарочно създадени профили в Телеграм. А относно Урожайно, един от най-известните украински профили в Туитър, следящи войната, припомня как историята беше същата и за Макаровка, която също неотдавна беше освободена от украинската армия:

Oh well, this is how it looks like. Footage from the heroic Russian Makarivka retreat, already somewhat older but never before so clearly depicted.



📍47.76079915033603, 36.80145583711471 https://t.co/p2mVZ1QtwM pic.twitter.com/SPhikvPl3Y