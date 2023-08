Прецакахме се успешно: Руснаците се карат за нови загуби в Украйна (ВИДЕО)

(КАРТА) На първо място – по направлението Велика Новоселка – Бердянск, на границата между Запорожка и Донецка област, в т. нар. участък на фронта "Времевски" село Урожайно е на практика превзето от украинците. То се намира на една линия със село Старомайорско, което вече беше освободено и завладяно от украинската армия.

Какво показват видеата – на първо място, как украинска военна колона е в центъра на селото и е обстрелвана от руснаците, но руски войници във видеото не се виждат:

Source video shows Ukrainian column under artillery or mortar attack in the center of the village. Without the attack, it would have gone to the southern end, I would estimate. MRAPs, so not expecting enemy infantry in the settlement. Also no Russian troops visible in the video. pic.twitter.com/urW08V1Mib — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 13, 2023

След това – как руснаците се изтеглят от селото и украинците ги засипват с огън от касетъчни боеприпаси – явно жертвите са много:

Part two where they got covered with cluster munitions. pic.twitter.com/IVMtdSWs3x — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 13, 2023

С касетъчни боеприпаси: Украинците избиват отстъпващите от Урожайно руснаци (ВИДЕО)

Руските военни блогъри забавно си противоречат

Че Урожайно е загубено за руснаците съобщи руският военен блогър и пропагандист Владимир Романов в телеграм канала си при това още на 12 август, което беше и надлежно запазено за архивите. И в официалния канал в Телеграм на отряда "Восток", част от милициите на т. нар. ДНР (Донецка народна република) има две поредни съобщения, касаещи признание на загубата на Урожайно. Но по-интересното е, че руският крайнопропаганден канал "Архангел Спецназ" почна да публикува съобщения за руска контраатака и как Урожайно не било паднало, докато друг руски телеграм канал от същия сорт - "Военен осведомител", заговори и заразказва как едни части на руската армия се бият храбро и не отстъпват (40-ра бригада на руската морска пехота и отряда "Каскад" на милициите на т. нар. ДНР /Донецка народна република/), докато други (37-ма бригада) не оказвали подкрепа и се оправдавали, че нямат достатъчно хора за военни действия, а всъщност "се наливали с бира". А Егор Гузенко с позивна Тринадесетия директно заявява в канала си в Телеграм, че "Урожайно успешно го пре**хме", както и Старомайорско и че всичко това се случва след като генерал Иван Попов, командващият 58-ма руска армия, е бил отстранен от поста си и пратен в Сирия: Руски генерал каза "право куме в очи" какво е на фронта в Украйна и беше отстранен (ВИДЕО).

В резюме командващият отряда "Восток" Александър Ходаковски коментира в канала си в Телеграм, че Русия изхабила ресурсите си "в първата фаза на специалната военна операция (бел. ред. - наглото наименование на режима на Путин на подпалената от него война в Украйна) и са хвърлени ресурси от страна на "висшето командване" заради желание за резултати, които не са дошли – съответно се наложило "да преминем към глуха ешелонирана отбрана". А в отбрана не се печели, пише Ходаковски, визирайки думи на командващия руските ВВС Михаил Теплински.

Другите направления на фронта в Украйна

(КАРТА) В западната част на Запорожка област също стана крайно интересно – защото при Казашки лагер, в община Каховка, украинците разширяват присъствието си. Те контролират пътя западно от населеното място и обстрелват самия Казашки лагер непрестанно. На всичкото отгоре беше показан заловен руски майор – майор Томов, за който в средата на миналата седмица някои руски военни блогъри лъжеха, че водел част, пленяваща правещи десанта през Днепър украински военни, а други – като Егор Гузенко с позивна Тринадесетия, отвръщаха, че не е вярно и че майорът е пленен. Самият майор говори как загубите на руснаците там, където той е бил отговорен, са около 25% от личния състав към 6 август:

Interview/interrogation with Major Tomov, unit commander of the 1822 batallion who got captured in Kozachi Laheri. He talks about losses, about the state of his unit (extreme low morale and lots of defectors) and combat capabilities. He doesn't blame himself for being captured.… pic.twitter.com/64DbODFjgD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 13, 2023

Съвсем наблизо, в Олешки, звуците от стрелба са вече постоянен фон на местния живот:

Oleshky, occupied Kherson region this evening. Constant gunfire is heard. pic.twitter.com/gmvnd9FZDT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 13, 2023

За капак, при Работино – на 10-13 километра южно от Орехов, по направлението Орехов – Токмак – Мелитопол, също е горещо за руснаците. Вече има украински твърдения, че вървят операции на украинската армия за атаки едновременно на пет места около Работино – укрепване и натиск в самото Работино, както и атаки в Нестерянка, Копане, Върбово (там има укрепване на позиции) и Новопокровка. В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) първият акцент е именно частичните украински успехи при Работино. Но в анализа са цитирани и различни данни от руски военни блогъри – как украинците превзели руски позиции, но на 3 километра източно и северозападно от Работино, както и как руснаците удържали и нанесли големи загуби на украинците. Нито едно от тези твърдения не е потвърдено от геолокализирани кадри.

В направленията към Купянск, Сватово и Кремена продължават неподкрепени с визуални геолокализирани доказателства руски твърдения, че руснаците напредват и са на 5 километра от Купянск – това специално го твърди бившия МВР министър на т.нар. ДНР Виталий Кисельов. Има коментари от руски военни блогъри, че руските сили, биещи се да пробият към Купянск, ще имат нужда от допълнителни подкрепления, за да го сторят. В сутрешната сводка на украинския генщаб изрично е съобщено за неуспешна руска атака югоизточно от Андреевка (15 километра западно от Сватово), а снощи беше уточнено, че е имало неуспешни руски атаки при Синковка (9 километра североизточно от Купянск) и северно от Кисльовка (20 километра югоизточно от Купянск).

При Бахмут има руски твърдения, че руснаците са успели да си върнат някои позиции при Клещеевка (6-7 километра южно от Бахмут), но е ясно едно – там тече ожесточена битка: Стрелба до дупка, танк срещу танк: Безмилостните боеве за Клещеевка (ВИДЕО)