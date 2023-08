С касетъчни боеприпаси: Украинците избиват отстъпващите от Урожайно руснаци (ВИДЕО)

Надупчен на решето: Ефектът от касетъчните боеприпаси на фронта в Украйна (ВИДЕО, 18+)

Врагът се поучи от нашата тактика в Мариупол – изпаща малка военна група, която завързва престрелка с наши позиции с леко стрелково оръжие, а после се изтегля. Задачата на такива групи е да разкрие позициите ни – после следва артилерийски обстрел и след това същата група, която по-рано е завързала схватка, се връща и овладява позицията. Това пише в официалния телеграм канал на отряда Восток, който е част от милициите на т. нар. ДНР (Донецка народна република). Написаното касае село Урожайно, на 9 километра южно от Велика Новоселка, по направлението към Бердянск – вече е ясно, че руските сили там са изтикани от настъпващата украинска армия.

Всъщност казаното от отряда "Восток" може да бъде онагледено с видеа – като например как руснаците попадат в капана на безмилостен украински артилерийски огън, докато се изтеглят от Урожайно. Видеокадрите са геолокализирани:

DeepState revealed the location where the cluster munitions were used against retreating Russian forces. Looks like they've been properly knocked out from Urozhaine. https://t.co/3L20PuM3PC pic.twitter.com/PX4zYphk2r

Освен това – друго геолокализирано видео показва как с дрон бива ударен руски военен камион, намиращ се южно от мястото, където изтеглящите се от Урожайно руски войници са покосени от украинския артилерийски огън:

A FPV drone from recon unit SHADOW hit a Russian truck with a modified gun on top near Zavitne Bazhannya. The truck is hit just south of the area where fleeing Russian troops coming from Urozhaine were hit with cluster munitions.



📍47.7270143010633, 36.833586792779286 pic.twitter.com/c1kmElGn1e