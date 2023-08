Подоляк: Катастрофата с Пригожин е сигнал към руския елит, Путин не прощава на никого

Още: Закана от ЧВК Вагнер: Тръгваме към Москва, ако смъртта на Пригожин се потвърди

"Очевидно е, че Путин не прощава на никого и той чакаше момента. Също така е очевидно, че Пригожин подписа смъртна присъда за себе си в момента, в който повярва в странните "гаранции" на Лукашенко и също толкова абсурдната "честна дума" на Путин", написа той.

"Демонстративното премахване на Пригожин и командването на Вагнер два месеца след опита за преврат е сигнал от Путин към руските елити преди изборите през 2024 г. "Внимавайте! Нелоялността е равна на смърт". Но това е и сигнал към руските военни - герои от "специалната военна операция" няма да има. Ако не е от украински трибунал, ще е от куршум на ФСБ", написа Михайло Подоляк.

