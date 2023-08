Закана от ЧВК Вагнер: Тръгваме към Москва, ако смъртта на Пригожин се потвърди

ОЩЕ: Бил ли е Пригожин в разбилия се самолет: Версиите са няколко

Това кратко съобщение се появи в един от свързаните с ЧВК Вагнер Телеграм канали. Съобщението вече се разпространява и в украински канали в Телеграм - например ТУК!

Припомняме, че редица информационни източници, включително контролираните от Кремъл основни руски държавни информационни агенции, обявиха, че Евгений Пригожин е бил на борда на паднал в Тверска област самолет. Засега се твърди, че са загинали общо 10 души, а на борда е бил и заместникът на Пригожин във "Вагнер" и лице на наемниците Дмитрий Уткин. Има твърдения, че се чули два взрива и че самолетът може да е обстрелян с ПВО: ТАСС: Паднал е самолет в Тверска област, Пригожин е бил сред пътниците (ВИДЕА)

Това не е първи път, в който Пригожин "умира" в самолетна катастрофа - предишният път е през 2019 година в Конго. Сега обаче обстоятелствата изглеждат по-различно.

The leaders of "Wagner" confirm the fact of the death of Prigozhin and Utkin, - said the gauleiter of Zaporizhzhia Region, Rogov.



Some Russian media, citing their sources, also claim that Prigozhin and Utkin were on board the crashed business jet.



The Russian Investigative… pic.twitter.com/RbQfAVTdtb