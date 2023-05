Подоляк към Русия: Стига сте хленчили. Украйна ви мрази, ще ви преследваме вечно

"Нямаме за какво да разговаряме с вас – вие не говорите съвременните човешки езици. Времето на вашето традиционно хленчене, което имаше такъв хипнотичен ефект върху глобалната политика, приключва“, добави той и подчерта, че Русия ще изплати всичките си „дългове“ към Украйна, защото страната му ще стигне до всичките виновници било то "юридически", било то "физически“.

"И спрете да използвате ООН - военните престъпници нямат международно право. Просто изчакайте своето звездно време в трибунала", написа Подоляк.

"Hate speech," Russia yells hysterically at a UN emergency meeting. So? Yes, Ukraine hates you. Yes, we will persecute you. Always and everywhere. Yes, there is nothing to talk to you about - you don't know modern human languages. Yes, the time of your traditional whining, which…