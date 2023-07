Подоляк за Кримския мост: Всички незаконни конструкции са недълготрайни

Същевременно Financial Times пише, че новата успешна атака срещу Кримския мост, който е „гордостта на Путин“ и който той откри помпозно през 2018 г., е още един унизителен удар по репутацията на Кремъл. Това ще влоши и снабдяването на руските сили, тъй като докато мостът не бъде ремонтиран, те ще могат да се снабдяват само по сухопътния маршрут, но украинците намекнаха, че ще прекъснат и него.

Междувременно руските власти в Крим съобщиха, че ремонтът на моста ще отнеме месец.

The #Crimean authorities believe that the repair of the Crimean bridge will take about a month.

The National Anti-Terrorism Committee of the #Russian Federation: The #CrimeanBridge was attacked by two #Ukrainian surface unmanned vehicles. A criminal case has been initiated under the article “Terrorist act”. pic.twitter.com/VPqFvwSEd0