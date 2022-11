Подозрителното в смъртта на беларуския външен министър - говори негов бивш колега (ВИДЕО)

Той знаеше за личния живот на Лукашенко – знаеше кой посещава Лукашенко, с кого пие Лукашенко, с кого се среща. Това беше човек, знаещ много, обобщи Латушко.

По думите на бившия беларуски министър, случаят с Макей е много странен. На първо място той е бил сам на жп гарата, когато е настъпила смъртта - всички влакове са отпътували, не е имало кой да обърне внимание на случващото се. Освен това, това е четвърти подобен случай в историята, касаещ беларуски външни министър. И изброи предишните – Уладзимир Сянко, Иван Антанович и Урал Латипов, слизат от поста си след участие в срещата на министрите на ОССЕ. Макей планираше да участва посети Полша и да участва в следващата министерска среща на ОССЕ и 3 дни преди това умря, подчерта Латушко.

"Странно, но може пък да не е конспирация. Но помня, че Макей работеше като посланик в Полша от 2002 до 2008 година", добави Латушко. И си спомни за случки от това време – тогавашният беларуски премиер Сергей Сидорски планирал посещение в Полша и ден преди визитата военното аташе на Полша в Беларус било задържано и експулсирано от Беларус, а визитата пропада. Друга случка – председателят на беларуския парламент Генади Новицки и беларуският вицепремиер Андрей Кобяков също планирали визита в Полша и преди посещението имало арести на етнически поляци в Беларус, уж заради наркотрафик. Заради това пропаднали две важни комисии по търговски въпроси между Беларус и Полша.

За всички тези случки има изготвен секретен доклад в Беларус, според който зад тези случки стои дългата ръка на КГБ и Русия (в Беларус КГБ запазва името си от времето на СССР), твърди Латушко. И подчерта – Макей планираше визита в Полша, може би е искал да занесе нещо важно там. Това може да е теория на конспирацията, но със сигурност има сериозен психологически удар.

RLI: Путин ще ликвидира Лукашенко, за да хвърли беларуските войски в Украйна

❗️In an exclusive interview with NEXTA, former #Belarusian Minister and diplomat @PavelLatushka commented on the death of Foreign Minister #Makei. According to him, Makei knew too much about #Lukashenko and his plans - more than anyone else. pic.twitter.com/LMSNDhdSQT