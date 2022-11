Мистериозна смърт на министър: Лукашенко ще е следващият?

"Шокирани сме от новината за смъртта на беларуския външен министър Владимир Макей", заяви в "Телеграм" говорителката на руското външно министерство Мария Захарова. Макей трябваше да се срещне с руския си колега Сергей Лавров на 28 ноември.

Според анализатори, Макей бе един от малкото водещи политици в Беларус, който не бе подвластен на режима на Путин. Преди президентските избори и масовите антиправителствени демонстрации в Беларус през 2020 г. именно Макей беше един от инициаторите за това Беларус да подобри отношенията си със Запада и критикуваше Русия, отбелязва Ройтерс. Той обаче рязко промени позицията си след началото на протестите и заяви, че те са замислени от западни агенти.

Веднага след новината за смъртта му, се завъртя хипотезата, че той може да е бил отровен. За тази възможност загатна и съветникът на украинския външен министър Антон Герашченко. „Макей беше сочен за възможен наследник на Лукашенко. Той беше един от малцината, които не бяха под руско влияние. Според слуховете това може да е намек към Лукашенко“, написа той на профила си в Twitter.

