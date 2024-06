Подписът на още една държава изчезна от "швейцарското" споразумение за мир в Украйна

Макар първоначално да беше обявено и посочено, че Руанда е подписала комюникето, сега подписът на представителя ѝ го няма. Така от общо 92 участвали в конференцията държави, 77 са подписалите комюникето с послания: Мир за Украйна и връщане на украинските деца: Приключи срещата на върха в Швейцария (ВИДЕО)

Подписите посочват кои държави се обединиха около първите 3 точки от формулата за мир на украинския президент Володимир Зеленски. Става въпрос за спазване на неприкосновеността на международно признат суверенитет съгласно Хартата на ООН, ядрената безопасност, продоволствената сигурност и въпроса с военнопленниците и украинските деца. Именно въпросът с децата накара Международният наказателен съд в Хага да издаде заповед за арест на руския диктатор Владимир Путин: Споразумението от срещата на върха в Швейцария: Публикуван е пълният текст

One signature has disappeared from the list of signatory countries of the summit on Ukraine in Switzerland



The signature of Rwanda has disappeared from the final communiqué. This country is no longer on the list of signatories on the website of the Swiss Foreign Ministry,… pic.twitter.com/wSoh2t34uR