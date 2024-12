Популизъм: Тръмп-директорът на ФБР си точи зъбите за Зеленски (ОБЗОР - ВИДЕО)

Доналд Тръмп се завърна на световната сцена, а с това и троленето му плюс това на поддръжниците му, дори когато заемат отговорни постове (бел. ред. - термин, който описва постоянното публикуване на провокативни коментари, задължително смесица между истина и лъжа, а понякога само откровени лъжи, които изкривяват факти и съответно реалността). С материал за троленето на Тръмп AP описа поредица от скорошни негови действия – например как се обърна към канадския премиер Джъстин Трюдо като към губернатор на американски щат или как рекламира новата си марка парфюм, пишейки под снимка с Джил Байдън (съпругата на отиващия си президент на САЩ Доналд Тръмп) на откриването на реновираната катедрала "Нотр Дам" следното: "Аромат, на който и враговете ви не могат да устоят".

Стилът на номинациите на Тръмп за изпълнителната власт в САЩ по правило е подобен. Поредният пример – бъдещият директор на ФБР Каш Пател. Пред камера той обяви как украинският президент Володимир Зеленски казал, че руска ракета е паднала и убила двама души в Полша, което можело да предизвика Трета световна война (защото Полша е член на НАТО), а не била руска ракета – но Пател пропусна да каже, че по това време течеше поредният масиран руски обстрел с ракети и дронове по Украйна и украинската ПВО опитваше да го отбие. Доста интересно полското следствие се бави цели 2 години, преди да излезе със заключението: Официално: Падналата на полска територия през 2022 г. ракета е от украинска ПВО система

Сега, когато Пател е на път да стане новият директор на ФБР, в неговия подкаст той обяви, че планира да разследва действията на Зеленски и по-специално силно намекна как когато САЩ му дават милиарди, трябва да обръща повече внимание на "предложенията от цял свят" за търсене на мир. Пател обаче не се фокусира върху това кой ефективно започна пълномащабните военни действия и съответно носи най-много отговорност за разрушителната война – издирваният от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Не спомена и, че ФБР има юрисдикция само на американска територия: Шефът на ФБР се оттегля от поста си преди Тръмп да встъпи в длъжност

Future FBI Director nominee Kash Patel, who was endorsed by Trump, plans to "investigate Zelensky's activities," according to his podcast Kash's Corner. Patel aims to probe how U.S. taxpayer money has been used by Ukraine, including whether Zelensky exaggerated threats to the… pic.twitter.com/pmw791o12X — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 11, 2024

На този фон – украинският зам.-министър на евроатлантическата интеграция Олга Стефанишина се превърна в поредния коментиращ темата с мобилизация на по-млади от 25 години мъже за украинската армия. Невъзможно е – няма изградена система за изготвяне на планове за това, няма система за обучение, няма и оръжие и оборудване, за да има мобилизация на 18-24-годишни, каза тя, като хвърли вината на западните съюзници – няма подготвена единна ефективна система за обучение и въоръжение на тези хора от Запада. Стефанишина все пак изтъкна, че ЕС много помага за обучение на украински военни – вече 60 000 души:

Deputy Minister for Euro-Atlantic Integration of Ukraine Olha Stefanishyna said "Lowering the age of conscripts in Ukraine is impossible due to the lack of a planning, training, and equipping system for brigades. The government stresses the need to fully equip existing units." pic.twitter.com/fUYUqWwtJ7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 11, 2024

Друг украински зам.-министър – този на енергетиката, поднесе порция лоши новини за украинците. Ще има спирания на тока и режим най-малко до пролетта на 2025 година, каза Роман Андарак.

"Ukrainians will face scheduled blackouts at least until spring, according to Deputy Minister of Energy Roman Andarak." pic.twitter.com/5FfY484vGY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 11, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

За втори пореден ден интензивността на боевете в Украйна остава много висока, над 200 бойни сблъсъка. За денонощието на 12 декември факт са станали 203 руски пехотни атаки, съгласно официалните украински данни т.е. с 5 по-малко на дневна база. Има почти двойно намаление на използваните от руснаците авиационни бомби – 24 за последните 24 часа спрямо 42 на дневна база. Руската армия е изстреляла 3500 снаряда т.е. нивото се запазва, но е използвала 1000 FPV дрона-камикадзе т.е. с 600 по-малко от обичайното ниво за последните няколко дни, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

A fighter from Storm Z, all adorned with skulls and looking all tough, directly asks Vladimir Vladimirovich about the injustice of not receiving payments and veteran status. Yet, he himself says that he "goes there" as a volunteer, not for any papers.



Most of them clearly seem… pic.twitter.com/Ihr1xys8ly — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 11, 2024

Най-горещото направление за последното денонощие е било Кураховското – 49 спрени руски пехотни атаки там. Още 29 е имало във Времеевското направление, което е спомагателно на Кураховското от юг. От посочените райони на боеве от украинския генщаб изглежда, че рязко преместване на фронтовата линия в полза на руската армия няма. В Покровското направление е имало 40 руски пехотни атаки, които са отбити, а в Лиманското направление – 30. В Курска област руските пехотни атаки са били 22, а в Купянското направление – 14.

Тактическите успехи в Покровското направление са първи фокус в дневния анализ на ISW – американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Институтът потвърждава руски позиции на 6 километра от Покровск благодарение на геолокализирани видеокадри (18+), които показват как FPV дрон убива двама руски войници (видеото може да се гледа само от регистрирани потребители на социалната мрежа "Х" и само ако са логнати в профилите си, то има възрастово ограничение) – в района на Нови Труд и Даченско, както и в покрайнините на село Шевченко т.е. южно от град Покровск. В "Суспилно" (информационното наследство от държавната украинска медийна мрежа от съветско време) има пореден материал с украински офицер, който е на терен, руските части в това направление постоянно получават свежи попълнения, около 200 нови войници месечно, а пехотните атаки са постоянни, с много голяма подкрепа от страна на руската артилерия. Друг украински офицер, коментирайки пред ведомственото издание на украинската армия ArmyInform, посочва, че за 2 седмици руснаците са загубили 3000 войници (убити и ранени) само в Покровското направление.

The assault on enemy trenches in the Pokrovske direction was shown by the fighters of the 2nd separate detachment of the CSO "Omega" of the National Guard of Ukraine.



The video shows how special forces, under enemy fire, parachute near positions where the enemy is entrenched.… pic.twitter.com/jNKjewZfYT — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 11, 2024

Описаното от ISW е сбор от събития от няколко дни – в дневния си обзор руският военнопропаганден телеграм канал „Рибар“, създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, пише, че руснаците са превзели Нови Труд и така могат да атакуват на запад, към Даченско и на изток, към Лисовка. В Новотроицко боевете продължават в източниците покрайнини, а украинската армия неуспешно атакувала с 2 БТР-а и 1 танк руски позиции в село Шевченко, твърди каналът на Звинчук.

През последните три дни в Кураховското и Покровското направление няма фундаментални промени, казва и украинският военен експерт о.з. полковник Константин Машовец. Затова той обръща внимание на Времеевското направление – там, по негови данни, има около 55 000 руски войници (т.нар. руско направление „Изток“), с 350 танка, 820 бронирани машини на пехотата и БТР-и и 430 гаубици. Досега руската армия вече достигна на юг от река Суха Яла и създаде заплаха от обкръжение на всички украински военни части в Кураховското направление, от който шанс обаче не се възползва досега и отделно има заплаха и от обкръжение на Велика Новоселка, напомня Машовец. Като непосредствени действия на руснаците украинският военен анализатор вижда опит да се пробие отвъд село Успеновка (между Благодатно и Дално) и отвъд река Суха Яла там, за да се отреже логистиката на южния фланг на Курахово, както и да се отреже от север логистиката на украинците във Велика Новоселка, с руски пробив през село Нови Комар („Рибар“ казва, че там боевете са в покрайнините), както и в района между Ровнопол и Макаровка.

Marines of the 505th Battalion and 37th Marine Brigade in the Kurakhove direction showed how they disabled 40 pieces of Russian heavy equipment. pic.twitter.com/po1ad7CP6Y — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 11, 2024

Ситуацията във Времеевското направление и що се отнася до Велика Новоселка е сложна, но не още критична, смята Машовец, който обаче е учуден, че украинската армия още не се е изтеглила от Успеновка – именно за боевете там украинският телеграм канал „Офицер+“, създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, съобщава за поредна руска атака с бронирана техника и твърди, че тя е спряна, но ситуацията е много тежка (КАРТА), а "Рибар" твърди, че руски части напредват от север към Успеновка и ще обкръжат украинските части при Антоновка. Според Машовец, руското военно командване е допуснало грешка, като е хвърлило повече ресурси в Покровското направление, а не във Времеевското и южната частна Кураховското, защото сега руснаците изпускат голям шанс за обкръжение на значителни украински части. За украинския военен анализатор е и грешка съсредоточаването на руснаците към Велика Новоселка, вместо бързо да се извърши оперативно разгръщане от Угледар на северозапад (линията Богатир - Константинопол – Андреевка) с цел отрязване на магистралата Запорожие – Донецк и да се затвори голям котел в Кураховското направление. Машовец обаче допуска, че руското военно командване може и да е искало да направи така, само че не е имало достатъчно ресурси в този участък на фронта, за да го стори, тъй като повече сили са били хвърлени в Покровското направление т.е. оперативно командване "Център" от руска гледна точка: Руската икономика прегрява, украинската армия се задъхва (ОБЗОР – ВИДЕО)

A Russian soldier is filming another "liberated" village in the Kurakhove direction.https://t.co/q0ViGjSfv7 pic.twitter.com/X9AzIi36vv — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 11, 2024

Що се отнася до Лиманското направление, украинският военен Станислав Бунятов, оператор на дронове с позивна Осман, пише, че руската армия полага неистови усилия да пробие специално през Торско и да овладее района там при река Жребец, обаче дава много жертви. "Засега това си остава само мечта за тях", уточнява Бунятов.

За Курска област руското военно министерство твърди, че руската армия си върнала Плехово (югоизточно от Суджа) и Дарино, на югоизточния фланг на Кореневска община, но засега има единствено видеокадри от района при Новоивановка (също на югоизточния фланг на Кореневска община) и руска атака с бронирана техника, която не завършва особено добре за руснаците: Дронове в атака: Взривяващ украински поздрав за спецчастите на Кадиров, спешен ремонт за ток в Крим (ВИДЕО).