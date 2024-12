Руската икономика прегрява, украинската армия се задъхва (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна бавно и сигурно губи на бойното поле, но Русия губи също толкова бавно и сигурно на икономическото поле – износът на руски петрол е твърде нисък, за да поддъжа високоинтензивната руска война в Украйна, а никой не иска да заеме и копейка на издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Това пише в свой материал британското издание The Telegraph.

Начело с петрола – 1,2 млрд. долара приходи в средата на 2022 година. Сега – наполовина по-малко, едва около 600 млн. долара – при това при натиск Саудитска Арабия всеки момент да вдигне още повече добива и да наводни световните пазари, докато Доналд Тръмп направи същото с американския добив, което ще свали цената на барел и то при положение, че Руският сребърен фонд е на невиждано от 16 години дъно, със само 54 млрд. долара ликвидни активи за компенсация на по-евтин от "здравословното" за руската икономика ниво. А войната гълта 10% от руския БВП – и ръководителят на Роснефт Игор Сечин, дългогодишен съратник на Путин, вече го подготвя за цена от 45-50 долара на барел през 2025 година при 65 долара на барел за руския сорт "Уралс" сега, когато има видими трудности: Тръмп подготвя плана, от който се страхуваха в Русия

Руската икономика все повече изглежда като германската през 2017 година – нефункционираща, притисната от липса на квалифицирана работна ръка (800 000 от най-интелигентните и млади руснаци избягаха от Русия, стотици хиляди гинат в Украйна) и под икономически натиск от съюзниците цели 3 години. На руския IT сектор му липсват 600 000 специалисти. На военнопромишления комплекс – 400 000. 21% основна лихва, с тенденция да продължава нагоре – руският бизнес не може да продължава дълго така, казва не кой да е, а главният изпълнителен директор на Сбербанк Герман Греф. Сергей Чемизов, ръководителят на руския държавен гигант "Ростех", също смята, че растящата основна лихва в Русия (заради инфлацията) става опасна. "Ако продължавам така, по-голямата част от руския бизнес ще фалира. При ниво на основната лихва от над 20%, не знам кой бизнес може да излезе на печалба, дори оръжейният", категоричен е Чемизов.

Поредният пирон в икономическия и политически ковчег на Путин е светкавичният разпад на режима на един от най-верните му съюзници Башар Асад. Сега в Сирия господар е Турция – и дори ако някак Руската федерация опази военноморската си база в Тартус, ще е при условия, които диктува Ердоган. И всичко това на фона на неофициалните намерения на Тръмп да натисне за задължителен мир Москва и Киев – ако Кремъл откаже, кранчето на американския петрол и американските оръжия за Украйна ще бъде отворено още повече, ако Киев откаже, ще се прости с американската военна помощ. "Лимитът на руската военна мощ е разкрит. Путин върви към мирни преговори с Украйна от по-слаба позиция", смята Тим Аш, експерт в политическия институт "Чатъм Хаус", цитиран от The Telegraph, който напомня: През 1989 година малко бяха тези, които смятаха, че СССР ще се срине. Путинова Русия още не е там, обаче само един последен тласък с цената на петрола и нещата за руския диктатор отиват по дяволите: Украинци са помагали на терен с дронове на сирийските бунтовници, Русия продължава да се изнася от Сирия (ВИДЕО и СНИМКИ)

Интересен факт – ръководителят на руското външно разузнаване Сергей Наришкин даде интервю за „Разведчик“ (ведомственото издание на руското разузнаване) и обяви, че целите на "специалната военна операция" (гнусното име на войната в Украйна, налагано от Кремъл) са почти постигнати и украинската армия е на ръба на колапс, Русия владее стратегическата инициатива навсякъде.

Украинската армия върви към критичен минимум?

Междувременно, украинската редакция на BBC също обърна внимание на въпроса с мобилизацията на по-млади мъже в украинската армия. Става въпрос за възрастовата група 18-25 години – сега, според украинското законодателство, трябва да си на 25 години, за да бъдеш мобилизиран и да служиш във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

Натискът от страна на САЩ за по-широка мобилизация е факт, но говорителят на Държавния департамент Матю Милър изрично подчерта, че това си е решение на Киев – той обаче повтори казаното от американския държавен секретар Антъни Блинкен в Брюксел преди няколко дни, че е време за трудни решения. Украинският президент Володимир Зеленски отговори директно, повтаряйки тезата си – не стои на дневен ред да компенсираме липсата на обучение, оръжие и оборудване с млади войници. Той го написа в профила си в социалната мрежа "Х" и то след като Милър уточни, че САЩ щели да помагат с обучение и оръжие. "Приоритет трябва да бъде доставката на ракети и намаляването на военния потенциал на Русия, а не намаляването на наборната възраст в Украйна. Целта трябва да бъде спасяването на възможно най-много животи, а не оръжията да се държат в складове", добави Зеленски. Той доразви тезата си след поредната руска ракетна атака, този път в град Запорожие: Ако имаме още 10-12 ракетни ПВО системи Patriot, те ще спасяват животи и войната на Путин става безсмислена. Финансиране може да дойде от замразените руски активи. Ако напълно защитим небето си, руското предимство изчезва. Зеленски е убеден, че всички на Запад са наясно какъв огромен ефект биха имали още 10-12 "Пейтриът" - няма руски авиационни бомби, няма руски балистични ракети, удрящи украинската инфраструктура, смята украинският президент. Украинският журналист Дмитро Гордон спекулира, че Доналд Тръмп е говорил със Зеленски за членство на Украйна в НАТО и го е питал дали Украйна е готова да дава 5% от своя БВП за отбрана като член на Алианса: Ефектът от далекобойните удари: Русия трудно използва вече най-страшното си оръжие

🇺🇦 "10-12 additional Patriot systems can save lives and make Putin's war meaningless. Funding could come from frozen Russian assets" Zelensky said. Ukraine’s president emphasized that air defense is key to protecting civilians and discussed it with President Biden, NATO Sec-Gen… pic.twitter.com/EA8B4Omtuk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 10, 2024

На този фон – лидерът на германската опозиция (християндемократите) Фридрих Мерц даде назад в позицията си ракети "Таурус" за Украйна. Той не е изцяло против Германия да ги предостави, но трябвало да е единна позиция с останалите съюзници в НАТО, особено САЩ – защото за да могат украинците да ползват ракетите, трябва да се обучават поне 4 месеца, съобщава NTV.

В материла на BBC-Украйна изрично се казва – сега средната възраст на ВСУ е над 40 години. Но при споровете за мобилизация на по-млади хора основен аргумент против е, че и без това тази възрастова група е най-малочислената в Украйна, а и че украинското общество твърдо ще се възпротиви. Например председателят на Украинския върховен съд Станислав Кравченко определя това за негативна стъпка, обаче казва и следното: "Къде е границата? Трябва да защитим държавата си, защото тя е на ръба да изчезне. Служил съм в армията и наборната възраст по мое време беше 18 години. Въпросът трябва да бъде решен от гражданите, не от съдиите, на база спецификата на ситуацията". Намек за референдум? Подобна е и позицията на Ела Либанова, директор на Украинския институт за демография и социални изследвания, която също говори за парадокса – войници трябват, обаче човек завършва психологическото си формиране на 25-годишна възраст:

Reducing the mobilization age to 18 is undoubtedly a negative step, says Stanislav Kravchenko, Head of Ukraine's Supreme Court.



“Where is the limit? We need to protect our state, because if on the verge of its existence, I don't know, I served in the army, it was the… pic.twitter.com/z6wq7TIaht — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 10, 2024

Украинските военни като цяло са "за". Пример – майор Родион Кудряшов, зам.-командващ Трета щурмова бригада, която се роди от полка „Азов“. Той набляга на факта, че военни задачи като операции с дронове са много подходящи точно за по-младите. Има и критика към Зеленски, от офицера от украинските ВВС Юрий Касянов, който пише в канала си в Телеграм: "И възрастта на войниците може ли да компенсира лошата подготовка и липсата на оръжие? Имаме най-старата армия в света с официална средна възраст над 45 години (в действителност, мисля, над 50 години със сигурност) – може ли такава армия да се бие ефективно?". Полковникът от СБУ (Службата за безопасност на Украйна) и секретар на Комисията по национална сигурност, отбрана и разузнаване към Върховната Рада Роман Костенко предлага компромис - мобилизационната възраст да започва от 20 години. "Ако не искат да воюват, да защитават родината си, тогава те вече са изгубено поколение", каза Костенко.

Като цяло, мнението на военните е, че руснаците също имат проблем с най-младите, обаче имат повече хора от Украйна в по-високите възрастови групи т.е. имат пушечно месо, което да изразходват, докато Украйна няма. Източник от генщаба на страната по-рано съобщи пред BBC Украйна, че текущият темп на мобилизация дори не покрива загубите на фронта. "Не само старите хора трябва да воюват. Въпросът е колко още можем да издържим с наличния мобилизационен ресурс", каза източникът. Затова и имаше реформи в структурите на армията и хиляди хора, които се занимаваха с друга работа, бяха прехвърлени към бойни задачи, което дава глътка въздух.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Предвид постоянните вълнения колко войници защитават Украйна и колко оръжие имат на разположение те, украинският журналист Юрий Бутусов, главен редактор на украинското издание "Цензор.нет", препубликува в профила си във Facebook позиция на Серхий Филимонов, командир на батальона "Вълците на Да Винчи" (на името Дмитро Коцюбайло, с позивна Да Винчи, който загина през 2023 година след като воюва с руснаците от 2014 година насам и беше най-младият командир на батальон в историята на ВСУ). Филимонов е категоричен – за случващото се в Покровското направление и постоянния руски напредък там са виновни на първо място некадърно командване и организация. Самият Бутусов добави, че украинските части в Покровското направление спешно се нуждаели от дронове, след като 32-ра, 59-та и 155-та механизирани бригади получили свежи попълнения от хора, но недостигът на дронове е много голям: „Руснаците в тази посока имат значително предимство в броя на дроновете. Украинското ръководство не обръща внимание на предоставянето на дронове на подразделенията, които защитават Покровск.Това позволява на врага да напредва и да завземе позициите ни, а сега има опасност от незабавна загуба на Покровск поради липса на осигуряване на пехотата ни с дронове изобщо". Държавата нищо не дава, само доброволци, казва Бутусов.

Интензивността на боевете в Украйна скочи рязко – 33 бойни сблъсъка повече на дневна база за денонощието на 10 декември. Общо руските пехотни атаки за посочения период са 208. Има намаление на използваните авиационни бомби, с 15 по-малко са на дневна база – 42 за последните 24 часа. Намалял е и руският артилерийски обстрел – с 500 снаряда по-малко на дневна база, т.е. 3500 общо, нивото на използвани от руснаците FPV дронове остава същото, около 1600, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Отново Покровското направление е най-горещо – 53 отбити руски пехотни атаки, вече по цялата ширина на фронта там, от юг: Новотроицко, Шевченко и Даченско до север: Мирноград. Още 45 руски пехотни атаки са спрени в Кураховското направление, най-вече по фланговете на град Курахово – от юг, при Дално и Дачно и на север, отвъд Кураховския язовир, при Сонцевка, Старо Терно, Зоря. В спомагателното за Кураховското направление Времеевски направление е имало 16 руски пехотни атаки – отново главно от север на юг към Велика Новоселка (Константинопол, Роздолно, Трудово, Новодаровка). Цели 26 руски пехотни атаки са станали в Лиманското направление, което е третото най-горещо в последните дни, още 11 има в намиращото се на север от него Купянско направление. 22 руски пехотни атаки е имало в Курска област, още 10 са станали в Торецк и околностите му.

Според украинския телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, на руснаците им остават 2-2,5 километра и ще достигнат първите сгради в Покровск. Най-вероятно няма да има фронтална атака, ще опита да заобиколят от юг на запад (т.е. през Шевченко и Новотроицко на запад), смята каналът. Конкретно той сочи за следваща руска цел магистралата от Покровск към Павлоград – с настъпление точно от Шевченко (КАРТА). Руски източници обаче твърдят, че боевете все още са в района на Шевченко, на 3 километра юг-югоизток от Покровск.

"Офицер +" споделя дани от украински източник на място за Кураховското направление, от джоба на южния фланг на Курахово (Благодатно – Дално). Там боевете са при Елисаветовка и Романовка, с поглед на запад към Успеновка. 50 на 50 засега, твърди каналът. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, говори за разпадане на украинската защита в самия град Курахово – вече не била единна, а в няколко отделни и несвързани точки. За Успеновка каналът твърди, че има руски опит да се обкръжат украински части, както и че руската армия е опитала да влезе в село Константинопол, Времеевското направление, но не е ясно какво е станало:

A tank from the special 214th OPFOR Battalion of the Ukrainian Armed Forces is firing direct shots at buildings housing Russian infantry in the Kurakhove direction.https://t.co/Nfj1Z7CzOG pic.twitter.com/1Mxaf9J14p — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 10, 2024

Относно Торецк, "Рибар" със задоволство отчита по-голям руски контрол над южния квартал "Забалка" и напредък на още руски части от Нелеповка. Имало и руски опит да се превземе централния пазар на града, с настъпление от север:

Toretsk, a front line city wiped off the face of the earth by constant Russian artillery and bombardments. pic.twitter.com/ApQWQWd6p1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 10, 2024

По данни на украинския военен Станислав Бунятов (оператор на дронове с позивна Осман), в Краматорското направление ситуацията е стабилна, специално в Часов Яр. Няма истински руски щурмове, има опити с малки групи, дори от по двама души, да се направи някъде пробив с укрепване на по-важна позиция, съответно операторите на дронове работят много. Пример за руската мизерия от Красногоровка, на няколко километра от Часов Яр и Бахмут – видеоразказ на руски войник с ампутирана ръка, който моли за помощ да бъде евакуиран и да получи адекватна медицинска помощ, след като 6 месеца е принуден да седи скрит в едно от мазетата на селото:

A Russian soldier with an amputated arm has not been to a hospital even once in six months. As a result, he has simply been sitting in a basement in Krasnohorivka all this time. His unit, 41698, is notoriously known for its soldiers "going missing" regularly. pic.twitter.com/MI2vSfznCj — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 10, 2024

(КАРТА) По украински данни руснаците най-сетне са превзели село Плехово, обаче боевете в района не спират. Районът е една от най-югоизточните точки на украинската територия в Курска област в момента. Там, при Дарино и Гюово продължават жестоките боеве, постоянно се сменя контролът над едни и същи позиции специално при Дарино – ту руснаците влизат от юг, ту украинците контраатакуват успешно. При Погребки, Суджанска област, на северозапад, ситуацията е подобна - това личи и от дневния обзор на ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната:

Kursk region, a Russian column with Z-STS/Tigr type armoured vehicles tried to attack Ukrainian positions from the 225th Assault Batallion but literally got smoked. pic.twitter.com/PRZ1cb3o6n — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 10, 2024

The 1st batallion of the 8th SSO regiment destroyed Russian supply vehicles in the Kursk region. pic.twitter.com/EMXZ8XrZ5x — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 10, 2024

За втора поредна нощ няма информация за руски обстрел с дронове "Шахед" по цели в Украйна, което не се е случвало от няколко месеца насам.

