Поразен ли е руски Су-34 при атаката срещу военното летище в Морозовск? (ВИДЕО и СНИМКИ)

Видеозаписи от украинското нападение срещу военното летище в Морозовск на 22 юли показват, че вероятно е бил ударен изтребител Су-34.

Такъв анализ прави мониторинговата група "Кибер Борошно". Самолетът е бил на летището на 20 юли, а сравнение на изображения от 18 и 20 юли показва, че машината е била в движение.

