Поразени самолети и разрушен хангар в руска военна база след украински удар (ВИДЕО)

Ударът е извършен на 17 ноември, около 17:00 часа местно време. Поразено е военно летище, намиращо се в Тарасовка. При атаката най-малко два самолета Ан-2 са били уцелени и са повредени, отделно е разрушен хангар. За момента не е ясно има ли жертви, пише ASTRA.

Предполага се, че става въпрос за ракетен удар. Тарасовка се намира в тила на Кринки и Казашки лагер, където украинците установиха предмостие през Днепър - разстоянието е няколко десетки километра т.е. удар е възможен със системи като HIMARS.

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив

