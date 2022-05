Пореден руски генерал се прости с живота си, ще мобилизира ли Путин и пенсионери?

Официално Генералният щаб на украинската армия съобщи за сваления самолет на 22 май, като в съобщението се уточнява, че пилотът не е могъл да катапултира. Според информация в Telegram, генералът е свален с помощта на известната от десетилетия американска ракета "Стингър", като това се е случило близо до Попасна. "Сбогом командир... Малко са хората на тази планета, които са живели в небето като теб. Небето взема най-доброто, днес взе теб", пише авторитетният в средите на руските военни пилоти телеграм канал Fighterbomber.

Боташев всъщност е бил пенсиониран принудително - уволнен е през 2013 година, защото е катастрофирал със Су-27 без разрешение да лети и то след като през 2011 година по същия начин е летял със Су-34, без обаче да го разбива. Това, че сега е изпълнявал бойна задача само показва колко опасно и трудно е това начинание за руските ВВС в украинското небе – там, където се предполагаше, че Руската федерация ще има тотално превъзходство. BBC твърди, че най-малко 31 руски военни пилоти са загинали от началото на войната в Украйна. А украинската армия съобщава за общо 204 свалени руски самолети от старта на военните действия на 24 февруари, 2022 година. "Руският враг засили използването на самолети за подпомагане на офанзивата на сухопътната си група. Поради липса на запаси от високоточни ракетни оръжия руският враг търси други начини за унищожаване на критични и военни съоръжения в Украйна", съобщава в днешния си сутрешен доклад Генералният щаб на украинската армия.

Специалността на Боташев са били високоточни удари. Обучението на такива професионалисти отнема 10-12 години и струва 8 000 000 долара.

Досега Русия потвърди смъртта на генерал-майори Андрей Суховецки и Владимир Фролов. Украинските власти съобщиха за смъртта на още седем руски генерали, но поне двама от тях - Магомед Тушаев и Андрей Мордвичев - се оказаха живи, периодично се появяват на видеозаписи и продължават да участват във военни действия на територията на Украйна.

Русия се опитва да обкръжи два града в най-източната област на Украйна, Луганск. Превземането на Северодонецк и Лисичанск, които се намират на ключова река, би означавало, че Русия е на път да постигне целта си да завладее цялата Луганска област. Северодонецк е обкръжен от три страни от руснаците и евакуацията на цивилни е почти невъзможна.

Самопровъзгласилият се за лидер на подкрепяния от Москва сепаратистки регион Донецк Денис Пушилин заяви, че руските и сепаратистките сили се сражават, за да поемат пълен контрол над град Лиман и вече са превзели половината от него. Лиман се намира на пътя за Славянск и Краматорск, столицата на контролираната от Украйна част на Донецка област.

Отделно от това украинската армия съобщи, че руснаците вече контролират град Светлодарск, също в Донецка област, който се намира на 80 километра от Северодонецк. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната счита, че руската армия е изоставила идеята да обкръжи големи украински военни части (т.нар. котел или чувал) и се стреми да овладее изцяло Луганска област, обкръжавайки по-малки украински части, като точката на най-мащабни военни действия е Северодонецк. Смяната на стратегията позволява по-сериозен напредък, но за сметка на пренасочване на части от други направления, сега например от Изюм - точно точката, която трябваше да е едната основна от "чувала". ОЩЕ: Битката за Донбас - какво предстои според възможностите на руската и украинската армия. Тръстът предупреждава и, че дори руската армия да овладее Северодонецк, ще се сблъска с много сериозна партизанска съпротива. Съгласно публикация в Twitter на военния репортер на Kyiv Independent Иля Пономаренко, украинската армия е отстъпила към позиции на северозапад, които може да защитава по-успешно, заради свирепия руски натиск в направлението Попасна - Северодонецк.

It looks like the Ukrainian military has decided to cede the towns of Myronivsky and Svitlodarsk and retreat northwest to more reliable defense lines due to extreme Russian pressure in the Popasna-Bakhmut-Severodonetsk area.

The status of the Vuhlehirska power plant is unclear. pic.twitter.com/ThEbuRSTGF