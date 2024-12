Поредна атака с дронове в Ростовска област, има щети в локомотивно депо (ВИДЕО)

Поредна атака с дронове на руска територия стана факт - при това в светлата част на денонощието, на 29 декември, по-малко от 3 дни преди Нова година. За операцията потвърди и губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар - атаката е станала пак там.

Информацията каква точно е била целта е противоречива - според написаното в официалния канал в Телеграм на Слюсар е ударено локомотивно депо до Салск. "Сграда на територията на локомотивно депо получи незначителни щети - прозорците бяха счупени. Няма пожар. По предварителни данни няма пострадали. Спешна помощ пристигна на място", пише в канала на Слюсар, като от думите му излиза, че са свалени два дрона.

In Salsk, Rostov Oblast, local residents spotted a strange-looking UFO that allegedly crashed into a "locomotive depot. pic.twitter.com/sFiN3EB7Cv