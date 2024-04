Поредна нощ на протести в Грузия срещу закона по руски за "чуждестранните агенти" (ВИДЕО)

Хиляди протестиращи остават на булевард "Руставели" в поредна нощ на протести. Гражданите палят факли, скандират "Не на руските закони" и "Това е мирен протест". Протестиращите носят знамена на ЕС и на Грузия и вдигат ръце във въздуха в знак на мирен протест.

The atmosphere outside the Georgian Parliament building right now



A crowd of thousands of protesters remains on Rustaveli Avenue. Citizens are burning torches, chanting "No to Russian law" and "This is a peaceful protest".



Protesters raise their hands in the air as a sign of… pic.twitter.com/Izumo6seeR