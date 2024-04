Поредна нощ на протести в Грузия заради спорен законопроект (ВИДЕО)

Вдъхновен от руското законодателство, използвано от Кремъл за потискане на дисидентски гласове, законът се възприема от критиците на грузинското правителство като инструмент за сплашване.

На митинг в центъра на Тбилиси във вторник демонстранти заявиха пред АФП, че законът може да бъде използван за ограничаване на дейността на независими медии и други организации. "Това е същото като приетото от Русия преди 10 години, което засили диктатурата на Владимир Путин. Не трябва да допускаме това да бъде прието в Грузия", заяви протестиращият Гоги Зоидзе, цитиран от БГНЕС.

Message From Tbilisi:



We Are Europe

No To Russian Law



🇬🇪🇪🇺 pic.twitter.com/WRgdHbq2SO