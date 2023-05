Поредна присъда в Русия за опозиционер, обявил се срещу Путин и войната в Украйна

63-годишният Кригер бе арестуван през ноември миналата година заради написани през 2020 г. постове във Фейсбук, в който нарекъл "герои" двама мъже, извършили нападения срещу сгради на руската Федерална служба за сигурност. Същата година той написал, че руският президент Владимир Путин би трябвало да бъде обесен.

ТАСС съобщава, че съдът го е признал за виновен в публични подстрекателство към извършване на терористичен атентат и подстрекателство към омраза. Адвокатът му Михаил Бирюков е заявил, че ще обжалва присъдата.

Прокуратурата поиска 9-годишна присъда. На процеса Кригер отхвърли обвиненията и се изказа против водената от Русия война в Украйна.

Поискаха 9 години затвор за опозиционер в Русия, той пее украински песни в съда (ВИДЕО)

Социалната мрежа Фейсбук е призната за "екстремистка организация" в Русия и е забранена на територията на страната.

"Смятам, че тази война е един от редките случаи, при които истината е 100% на едната страна. И тази страна е Украйна", заявил днес активистът, самоопределящ се като украинец.

Human rights activist Mikhail Krieger is on trial in Russia for his opposition posts on social networks



The prosecutor asked him for 9 years of imprisonment under the article "justification of terrorism".



At the end of the trial, Krieger started singing Ukrainian songs right… pic.twitter.com/s7lNsmKWJk