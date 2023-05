Поискаха 9 години затвор за опозиционер в Русия, той пее украински песни в съда (ВИДЕО)

Прокурорът поиска 9 години лишаване от свобода по обвинение в "оправдаване за тероризъм". В края на заседанието Кригер започна да пее украинската песен "Червона Калина" още в съда.

Кригер беше задържан през есента на 2022 г. заради публикация във Facebook, публикувана през 2020 г. Срещу него е образувано наказателно дело за "публични призиви за терористична дейност, оправдаване и пропаганда на тероризъм".

Human rights activist Mikhail Krieger is on trial in Russia for his opposition posts on social networks



The prosecutor asked him for 9 years of imprisonment under the article "justification of terrorism".



At the end of the trial, Krieger started singing Ukrainian songs right… pic.twitter.com/s7lNsmKWJk