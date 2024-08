Португалия търси помощ от ЕС в борбата с горските пожари

Португалия се обърна към партньорите си от ЕС с молба за помощ в борбата с пожара на остров Мадейра в Атлантическия океан, който бушува вече седмица и застрашава гора, включена в списъка на ЮНЕСКО.

Страната скоро ще задейства Механизма за гражданска защита на ЕС, за да подкрепи усилията за борба с пожара с два самолета Canadair, съобщи правителствен източник пред информационната агенция Lusa.

🚨🇵🇹 A massive wildfire is sweeping Madeira’s south coast, with 200+ firefighters battling the blaze. The fire, which started in Ribeira Brava, has spread to Camara de Lobos. Strong winds and high temps are complicating efforts. 160 people evacuated. #Madeira #Portugal… pic.twitter.com/52ZihCn5Xl