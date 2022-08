Последно сбогом: Световните лидери се прощават с „бащата на Перестройката“ Горбачов

"Днес вечерта след тежко и продължително заболяване почина Михаил Сергеевич Горбачов", съобщиха от Централната клинична болница на МВР на Русия, пише агенцията

От 2020 г. Михаил Горбачов живееше в болницата по искане на лекарите заради изключително влошеното си здраве и КОВИД пандемията. Той бе частично парализиран.

Горбачов ще бъде погребан до покойната си съпруга Раиса на Новодевичето гробище в Москва - така е поискал в завещанието си, казал негов близък пред ТАСС.

Политикът, който пропука леда между Запада и Изтока и пусна вятъра на промяната в съветския блок, оглави СССР през 1985 г. след поредица от бързи смени на върха на най-голямата соцдържава. Михаил Горбачов е избран след смъртта на Константин Черненко по предложение на съветския външен министър Андрей Громико. И е първият лидер на СССР, роден след Октомврийската революция от 1917 г.

Световните лидери отдадоха почит на човека, който ръководи разпадането на СССР - ключов поврат в световната история. Ето някои от реакциите им:

Руският президент Владимир Путин

Руският лидер Владимир Путин изрази "дълбоките си съболезнования" по повод смъртта на Горбачов, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред руските информационни агенции.

Като президент Путин неведнъж се е срещал с Горбачов. Последно е приел бившия съветски лидер в резиденцията си в Ново Огарьово през март 2006 година, на следващия ден, след като Горбачов навърши 75 години. Путин всяка година е изпращал поздравления на Горбачов по случай рождения му ден (на 2 март), отбелязва ТАСС.

Песков добави, че Путин, бивш агент на КГБ, който е имал противоречиви отношения с Горбачов изпрати съболезнователна телеграма до семейството и приятелите на покойния лидер в сряда сутринта.

Ръководителят на ООН Антонио Гутериш

В свое изявление Гутериш похвали Горбачов като "единствен по рода си държавник, който промени хода на историята" и "направи повече от всеки друг човек за мирния край на Студената война".

Ръководителят на ЕС Урсула фон дер Лайен

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече Горбачов "доверен и уважаван лидер", който "откри пътя за свободна Европа".

Неговата "решаваща роля" за събарянето на Желязната завеса, която символизираше разделението на света на комунистически и капиталистически блокове, и за прекратяването на Студената война остави наследство, което "няма да забравим", написа тя в Twitter.

Mikhail Gorbachev was a trusted and respected leader. He played a crucial role to end the Cold War and bring down the Iron Curtain. It opened the way for a free Europe. This legacy is one we will not forget. R.I.P Mikhail Gorbachev

Френският президент Еманюел Макрон

Макрон описа Горбачов като "човек на мира" в Twitter рано в сряда, като заяви, че той е "отворил пътя на свободата за руснаците". Неговият ангажимент към мира в Европа промени общата ни история".

Премиерът на Обединеното кралство Борис Джонсън

Британският лидер заяви, че "винаги се е възхищавал на смелостта и почтеността", които Горбачов прояви, за да доведе Студената война до мирен край.

"Във времето на агресията на Путин в Украйна неговият неуморен ангажимент за отваряне на съветското общество остава пример за всички нас", каза той в публикация в Twitter, визирайки несъгласието на Горбачов с настъплението на Москва в бившата й съветска съседка.

I'm saddened to hear of the death of Gorbachev.



I always admired the courage&integrity he showed in bringing the Cold War to a peaceful conclusion.



In a time of Putin’s aggression in Ukraine, his tireless commitment to opening up Soviet society remains an example to us all.