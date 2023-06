Потвърдено: Пригожин и бойците на "Вагнер" напускат Ростов на Дон (ВИДЕО)

Жителите на Ростов на Дон, събрали се пред сградата на Южния военен окръг, аплодират и се прегръщат бойците, сред които е и лично създателят на групировката Евгений Пригожин. Напрежението, запазвало се през последния ден, спадна. Хора във военни униформи опаковат снаряжението си, разпределят се по превозните средства и напускат позициите си.

#Prigozhin left the headquarters of the Southern Military District in #Rostov by car. He was applauded and people came to shake hands. pic.twitter.com/LB9QGz318U