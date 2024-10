Повече пари, за да се биеш за Путин обещават в окупираната от руснаците Херсонска област

Призивите и обещанията за още пари от страна на регионални руски власти ако се запишеш в руската армия продължават да валят - включително в окупираните от руснаците украински земи.

Пореден пример - окупираната част на Херсонска област. Инсталираните от руснаците власти там предлагат следните облаги, ако се запишеш в руската армия и отидеш да мреш за болните амбиции на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

Пример до какво води много често записването в руската армия, където тактиката на пушечното месо, при която хвърляш напред всичко, което имаш и се надяваш да пробиеш защото имаш числено превъзходство, е основна - руски затворник е принуден да се бие в Курска област без да е бил изобщо съгласен да се записва в руската армия:

Руските командири се държат като зверове с руските войници: Пример след пример (ВИДЕО)

A prisoner of war in the Kursk region said that convicts in Russia are again being forced to participate in hostilities without their consent and without signing contracts.



Denis Toporkov, born in 1981, was serving a sentence for the murder of an FSB officer.



He claims that… pic.twitter.com/MPawtxpgE1