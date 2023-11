Познато: Горящи и разбити руски танкове и голяма руска загуба при Угледар (ВИДЕО)

Угледар отдавна е цел на руснаците, но месеци наред там като цяло интензивността на боевете е по-ниска - след като през зимата руската армия претърпя серия от тежки поражения там: ВИДЕО: Руски разгром при Угледар накара руски източник да кълне на "идиоти"

"Имаше опит от страна на врага да напредне в посока Угледар, но нашите сили го спряха, причинявайки тежки загуби на врага: десетки единици бойна техника, много убити и ранени войници", написа Зеленски в "Телеграм".

Колко точно обаче - според един от профилите в Twitter, които геолокализират видеокадри от боевете в Украйна, става въпрос за 18 единици руска тежка военна техника, от които 8 са танкове. Има видеокадри, които показват мащаба на поредното руско поражение в Украйна - близо до Николско, което се намира на 27 километра югозападно от град Донецк:

The attack reportedly took place near Mykil's'ke, just southeast of Vuhledar. At least one T-80BV and two T-72B can be identified. pic.twitter.com/TyGzLDVJJ0