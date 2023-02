ВИДЕО: Руски разгром при Угледар накара руски източник да кълне на "идиоти"

"Помните ли как генерал Лапин (бел. ред. - един от предишните командващи на руските сили в Украйна, конкретно отговарящ за направлението в Луганска и Харковска област, който беше разбит при светкавичната украинска контраофанзива през септември, 2022 година) потопи над 70 (руски) танка, прекосявайки малка река близо до Северодонецк? Някакъв идиот е направил нещо подобно при Угледар" - този коментар се появи в ZOKA, един от проруските профили в Twitter. ZOKA редовно публикува кадри, заснети от руски източници - както официални, предимно руски телевизии (например как ЧВК Вагнер воюват при Бахмут), така и от социалните мрежи.

На този фон, приближени до ЧВК Вагнер информационни източници продължават да използват всяка удобна възможност и да атакуват руския военен министър Сергей Шойгу. Поредният случай, цитиран в дневния доклад на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) – телеграм каналът GreyZone, за който отдавна е известно, че е част от мрежата на ЧВК Вагнер, извади на дневен ред нов скандал с корупционен привкус в редовната руска армия. Става въпрос за поръчка за униформи, според която всяка една униформа струва между 1780 и 2875 долара (130 000 – 210 000 рубли). Това е схема за обогатяване на определени хора, а използваните думи по адрес на Шойгу са изключително нецензурни. GreyZone директно настоява Шойгу да бъде уволнен, защото е загубил доверието на руския народ.

Що се отнася до руския военно-промишлен комплекс, руският диктатор Владимир Путин даде разпореждания да се отделят държавни пари за държавни проекти за дронове. А предшественика му Дмитрий Медведев посети танков завод в Омск и обяви, че Русия трябва да увеличи производството на танкове и бронирани машини. Това се случи точно след като нидерландският проект Oryx показа със снимки за всеки един танк, че в Украйна за скрап са отишли вече над 1000 руски танка, отделно са пленените, само повредените и изоставените, което вдига числото на над 1500 танка. С тези загубени танкове може да се формират над 15 танкови полка и около 150 батальонно-тактически групи. Това е де факто половината танкове, които Руската федерация отдели за войната в Украйна при самия ѝ старт!

Развитие на военните действия в Украйна

Vuhledar, a Russian mechanized formation tries to assault a Ukrainian position through a minefield, before retreating.



During the retreat, a BMP-3 hits a mine, the entire formation comes under Ukrainian artillery fire, and one of the T-80BVs is abandoned. pic.twitter.com/Imn2C198EC — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 9, 2023

Че ситуацията за руснаците при Угледар е катастрофална дотук подсказват украински данни, че в боевете при града се е включил доброволческият татарски батальон "Алга". Това подсказва, че 155-та и 40-та бригади на руската морска пехота нямат достатъчно войници, за да са ефективни в офанзивата.

The K2 group soldiers of the 54th brigade, with the support of a tank and a drone, storm a Russian platoon stronghold named Barracuda. Positions captured, one wounded in the assault group. Siverske-Soledar direction. Full assault video 10:44 https://t.co/RVyDQaL4R8 pic.twitter.com/Ep1j5To41s — Paul Jawin (@PaulJawin) February 9, 2023

По отношение на Бахмут, за украинците ситуацията на северния фланг изглежда по-лоша. Според някои неофициални украински данни, има загуби на защитни позиции в Парасковивка (5 километра северно от Бахмут) и Красна Хора (3 километра северно от Бахмут), има и слухове, идващи главно от руска страна, че украинците скоро ще се оттеглят от Красна Хора. Съгласно сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия, Парасковивка и Красна Хора са посочени като позиции, които украинците удържат. Че още няма истински руски пробив нито там, нито от юг, подсказва и обзорът на руския телеграм канал "Рибар", където езикът отново е в стил "щурмуваме, ожесточени боеве". Руското военно министерство за пореден ден не говори в конкретика за развитието на военните действия по позиции, а съобщава единствено руски оценки за нанесени поражения в жива сила и техника на украинците, за които не дава никакви визуални потвърждения.

Air reconnaissance officers of the Skala battalion are adjusting the fire of the 203-mm self-propelled gun 2S7 Pion (43rd artillery brigade?). Bakhmut. pic.twitter.com/HtnPZSqYee — Paul Jawin (@PaulJawin) February 9, 2023

В самия Бахмут няма особена промяна, даже има данни за успешни украински контраатаки по определени руски позиции в някои крайни предградия – например източното Забахмутка. От юг украинците удържат при Ивановско – на 5-6 километра югозапад-запад от самия Бахмут. Позицията е важна за подсигуряването на магистрала Т0504 от Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут. В Телеграм има коментари сред руските военни блогъри, че руските части около Бахмут отново са променили тактиката си и се стремят повече да атакуват логистични линии на украинците, за да прекъсват доставките по тях, а не да опитват да заемат нови и нови позиции навътре в самия град.

Освен в Угледар, руснаците не правят нищо и по отношение на Авдеевка. При Маринка, която е една от важните за подсигуряването на Авдеевка позиции, за пореден ден руските сили са удържани – нови видеокадри показват как:

The Russians launched an attack on the positions of the 79th brigade in the Mariinka area, but after they came under fire from mortars, automatic grenade launchers and machine guns, they retreated, leaving their weapons and the wounded. pic.twitter.com/xshP2v8gkO — Paul Jawin (@PaulJawin) February 9, 2023

В Луганска област основните боеве са по линията Сватово – Кремена. Това е явен приортиет на руснаците, които са докарали в района системи за залпов огън TOS-1, използващи термобарични боеприпаси. Появиха се и видеокадри от унищожението на руска бронирана машина "Терминатор" именно в Луганска област - първата такава потвърдено ударена и показваща как руснаците трупат техника и хора за атака оттам.

Руснаците атакуват: Ето какво е подготвено, за да превземат Донбас (ВИДЕО)