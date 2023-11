Равносметка във ВИДЕО на руските загуби при Авдеевка, чака се нов руски щурм

В случая цялото изследване на GeoConfrimed може да бъде проследено със скролиране от първата публикация, като в него са включени МНОЖЕСТВО ВИДЕА, показващи унищожаване на руска военна техника. Тези видеокадри са геолокализирани и потвърдено къде точно в околностите на Авдеевка са заснети.

Моментата ситуация при Авдеевка

През изминалите 24 часа украинският генщаб отчита едва 7 руски пехотни атаки в района на Авдеевка, които са отбити. Това затишие е обяснено от говорителя на украинската армия за Таврийското направление полковник Олександър Щупун с очакване руснаците да сменят тактиката – вместо големи атаки с бронирана техника, да се премине повече към щурмови действия с пехота, на първо място с отрядите „Щурм Z“, в които масово има затворници и осъдени престъпници. Тази тактика използва ЧВК Вагнер в битката за Бахмут.

The battles for Avdiivka continue unabated. Russia keeps throwing infantry and armor into the battles almost without a pause. pic.twitter.com/tiAqG4mgjU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 1, 2023

В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) също има такава прогноза, предвид данните от доста руски военни телеграм канали (има препратки в библиографията на анализа на ISW) за тежък руски артилерийски обстрел, което се счита за подготовка за атака на пехотата – с обстрела руснаците се мъчат да унищожат колкото се може повече укрепени украински артилерийски позиции. Отделно, според ISW видяното при Авдееква показва, че все пак Русия не се учи от опита си и пак прибягва до катастрофални като цена фронтални атаки срещу добре укрепени украински позиции: Големи загуби, включително данни за нов кораб: Русия се учи, гласи оценка от САЩ (ВИДЕО). Конкретно, ISW припомня като много знаков пример провала при Угледар: ВИДЕО: Руски разгром при Угледар накара руски източник да кълне на "идиоти"

В своя обзор от снощи основаният от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук популярен руски военен телеграм канал "Рибар" писа, че руската армия преминала жп линиите при Новокалиново и Керамик (12 километра северозападно от Авдеевка), но Семьон Пегов уточнява, че при коксовия завод (3-4 километра север-северозапад от индустриалната зона на Авдеевка) промяна няма, имало украинска контрааката.

Интересен щрих на фона на тези твърдения са геолокализирани видеокадри как украински военни части са забелязани на север от Красногоровка (5 километра северозападно от Авдеевка, на изток от коксовия завод). Те се движат на юг по магистрала H20 и има предположения, че ако успеят в мисията си, ще откъснат руската група, атакуваща коксовия завод.

While Russia is focussing most of its units and equipment south/southwest of Krasnohorivka, Ukrainian forces have been geolocated north of Krasnohorivka, moving south along the H20 highway. If Ukraine manages to advance further, RU troops are facing a threat of being cut off. https://t.co/bjz27WbgeR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 1, 2023

Военните действия на южния фронт в Украйна

Що се отнася до Днепър, ISW цитира публикация в руския военен телеграм канал "Дневник на десантчика", според която при Кринки украинците са почнали да минират завзетите от тях позиции – ако е така, явно намерението им е да се задържат дълго и да имат предмостие за по-мащабна атака. Руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов пише в сутрешния си обзор, че украинците са разширили контролираната от тях зона в Кринки (30 километра североизточно от Херсон и 2 километра източно от Днепър), както и че продължават да атакуват по линията Пойма – Песчановка (10 километра източно от Херсон – 12 километра югоизточно от Херсон, 3-4 километра източно от Днепър), но неуспешно. Показателно обаче е, че за издирвания от Международния съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин случващото се на Днепър е пореден елемент от украинската контраофанзива и той е неуспешен. Пегов е един от руските военни блогъри, които се радва на покани и присъства на периодични срещи с Путин с руското "военно общество в Телеграм".

Movement of Ukrainian troops near Krynky, left bank of the Kherson region 🫡 pic.twitter.com/OBGCKkKB71 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 1, 2023

Специално за Днепър, известният като приближен до ФСБ руски телеграм канал ВЧК-ОГПУ писа, че е нанесен успешен украински удар по командния пост на руските сили. Убит е един човек, няколко души са тежко ранени. ВЧК-ОГПУ спекулира, че ударът е нанесен заради новия командващ на руските сили в Херсонска област генерал Михаил Теплински (официално потвърждение за това назначения няма, както няма за нито една промяна в руската военна командна структура от началото на войната) и че не е известно бил ли е Теплински там. "Пресцентърът се готви да пусне съобщение за успешно прехваната и унищожена ракета ATACMS", пише още в публикацията, която е преведена и на английски език. Тази сутрин руското военно министерство пусна в официалния си канал в Телеграм, че са свалени 6 дрона от самолетен тип в Крим – един над Черно море, останалите над Крим. А вчера, назначеният от руснаците управител на окупираната част от Херсонска област Владимир Салдо обяви, че са свалени 7 ракети, изстреляни по цели в областта и Крим.

В западната част на Запорожка област има украински напредък според Пегов на запад от Работино тоест украинците разширяват фронта за атака към Новопокроповка (13 километра южно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол), но не са успели да напреднат в самата Новопокроповка, както и във Върбово (18 километра югоизточно от Орехов)

Военните действия в Източна Украйна

При Бахмут няма потвърдени промени на позиции, но руснаците определено опитват все по-масирано да си върнат инициативата. Украинският генщаб съобщава за 15 спрени руски пехотни атаки през последното денонощие по линията Клещеевка – Андреевка (5-10 километра юг-югозапад от Бахмут), както и при Хромово (2 километра западно от Бахмут). Говорителят на украинските сухопътни сили подполковник Володимир Фитьо заяви, че руснаците трупат резерви за преминаване в офанзива при Бахмут.

При Купянск има потвърден с геолокализирани видеокадри руски напредък източно от Петропавловка (7 километра източно от Купянск). Кадрите показват унищожаване на руска военна колона с тежка техника. Украинският генщаб съобщава за 10 отбити руски пехотни атаки при Синковка (8 километра североизточно от Купянск), Ивановка (10 километра югоизточно от Купянск) и Стелмаховка. Командващият украинските сухопътни сили

Location 0:22-0:48 west of Pershotravneve (Першотравневе), Kharkiv Oblast near 49.74020, 37.85603 https://t.co/XzOFDPf6xx @UAControlMap #geoconfirmed @GeoConfirmed

Russian armored column gets shelled by the Ukrainian 14th brigade. It's implied at least one vehicle destroyed here pic.twitter.com/8tTVbDoOOc — blinzka (@blinzka) October 31, 2023

Общо, през последните 24 часа руската армия е обстреляла над 100 населени места в Украйна, но бойните сблъсъци са леко намалели на дневна база – 57 спрямо 68.

Междувременно, според Forbes към октомври Русия е изстреляла над 3000 ракети по Украйна. Това означава, че Руската федерация е похарчила 22,8 млрд. долара само за това.

