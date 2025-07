Позор, не ми обръща внимание: Тръмп говори за Путин, обаче още няма действия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Войната в Украйна няма да спре, докато не си изпълним целите. Това послание отправи Кремъл след като американският президент Доналд Тръмп най-после публично констатира, че Путинова Русия не прави нищо за истински мир в Украйна, а продължава да воюва в опит да постигне капитулация и подчинение на Киев. Затова Тръмп даде срок от 50 дни на Путин да реагира, но на 29 юли каза, че срокът вече е 10 дни – след като марионетките на Путин в лицето на Дмитрий Медведев и Дмитрий Песков бяха впрегнати да обясняват как Русия не се страхува от САЩ и си защитава националните интереси.

Изявленията на Песков за влошаване на руско-американските отношения вероятно са част от усилията да се принуди Тръмп да се откаже от крайния си срок в името на нормализиране на двустранните отношения и преследване на засилено сътрудничество. Кремъл не е заинтересован от преговорите за прекратяване на войната и вместо това се опитва да я проточи, за да постигне допълнителни успехи на бойното поле – това е заключението на ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. А самият Тръмп констатира вече открито, че е срамно как Путин явно не му обръща внимание – Още: Кремъл коментира новия ултиматум на Доналд Тръмп към Путин

⚡️ Is it the end for Putin? Trump is no longer holding back and claims he has disgraced himself



💬 - Journalist: Since you made the announcement of the 10 to 12 days, have you gotten any feedback or have any officials gotten any feedback that Russia is going to do something?



-… pic.twitter.com/LhjNCQ7qrO — NEXTA (@nexta_tv) July 29, 2025

Междувременно, украинската мониторингова група Frontelligence Insight обърна внимание на трите дни на удари с дронове от страна на Украйна по Южния логистичен коридор на Русия за доставки за армията ѝ през Луганск. Това не е единственият жп път дори само в този район, но ударите подсказват, че вероятно говорим за стратегия, заключва групата – Още: Украйна пак уцели руска жп гара и подпали гориво за руската армия (ВИДЕО)

2/ The strikes have repeatedly targeted infrastructure along the rail line, which serves both industry and the supply of Russian forces, including those in Donetsk and Luhansk. The pattern points to a deliberate and systematic effort to disrupt the route pic.twitter.com/XagQDfPZrO — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) July 29, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

На практика няма никаква промяна на интензивността на бойните действия в Украйна на дневна база. За 29 юли са станали 171 бойни сблъсъка, с 1 по-малко спрямо 28 юли, съгласно официалните украински данни. Руснаците са хвърлили 109 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 40 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 11 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5715 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 290 снаряда по-малко. Руската армия е използвала малко под 3700 FPV дрона, което е с около 230 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

A large number of Russian troops keep falling into ambushes by Ukrainian FPV drones at the exact, undisclosed, same location. pic.twitter.com/FYHc88fHfd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 29, 2025

Пак най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – 63 са отбити там по украински данни. Още 10 са станали в спомагателното от юг Новопавловско направление. 24 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, 22 – в пограничния район на Сумска и Курска област. Няма друго направление, в което да е имало двуцифрен брой руски пехотни атаки.

(КАРТА) Не всичко в Покровското направление е леко и спокойно, както си мислят много хора, предупреждава украинският военен телеграм канал "Офицер", който уточнява, че има нови боеве и добавя, че руската армия постепенно напредва по отношение обкръжението на Покровск и че това заплашва и Константиновка на север, в Краматорското направление. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" добавя, че има перспектива пред руските сили от север да стигнат до жп линията от Родинско до Добропиля (Добро поле – североизточно от Покровск), което ще затрудни украинската логистика. Кореспондентът на „Комсомолская правда“ Саша Коц твърди, че имало руски войници в Мирноград, но независимо потвърждение с геолокализирани видеокадри още няма. Появиха се видеокадри от 31-ва механизирана украинска бригада, с които се опровергава информацията на руското военно министерство, че село Малиновка е било превзето. Руското министерство казва и, че от юг на Покровск е превзето село Новоукраинка. А по-на юг, в Новопавловското направление боевете вече са с фокус Новопавловка.

The 31st Mechanized Brigade has released video evidence disproving Russian Defense Ministry claims about the alleged capture of Maliivka in Dnipropetrovsk region. The village remains under the control of Ukrainian Defense Forces. Russian troops who tried to stage flag photos have… pic.twitter.com/thNttMuJYX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 29, 2025

The Russians continue to shell Pokrovsk. pic.twitter.com/rwtMN8TVRh — WarTranslated (@wartranslated) July 29, 2025

Има спорове между руски и украински източници дали руски щурмови групи са влезли в самия Купянск – руски телеграм канали говорят, че са влезли, но ръководителят на военновременната администрация на града Андрий Канашевич твърди, че няма такова нещо и най-близките до Купянск руски войници са северноизточно, до Радковка и Мирово. За Лиманското направление "Рибар" казва, че руски войници са се укрепили до Карповка и че векторът на настъпление бил насочен към Изюм, не към Лиман.

Two soldiers from the 63rd Brigade’s 51st Battalion captured Russian assault troops near Torske after clearing a forest position. The Russians initially resisted but surrendered after coming under fire. pic.twitter.com/MtKHUhjwfX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 29, 2025

В цитирания по-горе дневен обзор на ISW има геолокализирани видеокадри, показващи малък руски напредък в Часов Яр, Краматорското направление – квартал "Шевченко", но и оплаквания от руски военен блогър, че заради климатичните условия в момента бързо настъпление е невъзможно. Има и кадри как украински сили с помощта на дронове леко са напреднали западно от Торецк, при Яблоновка. "Суспилно" публикува информация, че боевете за Торецк текат от над 1 година и че 20 000 руски войници там са убити, а още 30 000 са ранени – данните са на една от украинските бригади, които воюват в този сектор на фронта.

За Запорожкото направление украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов коментира, че украинската отбрана е отслабена и има проблеми – защото някои части са изтеглени за подсилване на други фронове и сега в Запорожието са заменени с по-слабо подготвени подразделения на украинската териториална отбрана, която по същество е по-близо до жандармерия. Вече има опасност през Ореховското направление руската армия да стигне до позиции, от които с артилерия да може да стреля по самия град Запорожие.

И тази нощ Харков претърпя атака с руски дронове. Ранени са трима души – две жени и един мъж, съобщи в канала си в Телеграм кметът на втория по големина украински град Игор Терехов. Украинските ВВС уточняват – тази нощ Русия е изстреляла 78 дрона клас "Шахед" и дронове-примамки. Свалени са 51, другите 27 са ударили общо на 7 места – по традиция ВВС на Украйна не дава информация за точните координати на попаденията, точно както и руското военно министерство.

