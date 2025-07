Украйна пак уцели руска жп гара и подпали гориво за руската армия (ВИДЕО)

Втора жп гара в Русия беше атакувана от украински дронове за само 72 часа. Този път атаката е в Ростовска област - цел е била жп гарата в Салск. Припомняме, че в нощта на петък срещу събота (25-26 юли) имаше унищожителна атака срещу гара Жутово, Волгоградска област. Атаките категорично показват, че Украйна се стреми да нанесе непоправими поражения по т. нар. Южен логистичен коридор - Още: Колко ракети и дронове прави Русия, докато Украйна чака Patriot? Руските щурмове към Покровск засега са обречени (ОБЗОР - ВИДЕО).

Ukraine’s drone campaign is systematically targeting Russia’s key southern rail corridor, which supplies the Donetsk front and Crimea, Ukrainian OSINT group Oko Gora reports. This is already the sixth attack in the past week, according to their update. https://t.co/fniVpdV9KZ pic.twitter.com/KoTyNDWFWi