Представителят на Тръмп за Украйна избухна срещу Русия: Шикалкавят за мир (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Последните коментари на Дмитрий Песков (говорителя на Кремъл и на руския диктатор Владимир Путин) относно състоянието на мирните преговори са в стил Оруел. Твърденията на Русия, че САЩ и Украйна забавят мирните преговори, са неоснователни. Президентът Доналд Тръмп е последователен и непреклонен в постигането на напредък за прекратяване на войната. Настояваме за незабавно прекратяване на огъня и преминаване към тристранни преговори за прекратяване на войната. Русия не може да продължава да протака, докато бомбардира цивилни цели в Украйна". Това е публикация на Кийт Келог в официалния му профил в микроблог мрежата "Х" - Келог е представителят на Тръмп за Украйна.

Peskov’s recent comments on the state of negotiations are Orwellian. Russian claims that it is the US and Ukraine stalling peace talks are unfounded. President Trump has been consistent and adamant about making progress to end the war. We urge an immediate ceasefire and a move to… pic.twitter.com/vCQoF1XEtd — Keith Kellogg (@generalkellogg) June 30, 2025

Думите на американския представител са много показателни, особено на фона на изказване и на украинския външен министър Андрий Сибиха, който каза на среща със своя нов германски колега Йохан Вадефул, че от началото на 2025 година Русия не е стреляла по цели в Украйна с ракети или дронове само в 2 дни. „Това е руският отговор на всяко предложение за мир“, заяви Сибиха - Още: Русия се приближава до ключов за Украйна град: Предупреждение от украински военен експерт (ОБЗОР – ВИДЕО)

"Only two days since the beginning of the year have passed without Russia launching air attacks on Ukraine." - Ukraine’s Deputy Foreign Minister, Andrii Sybiha.



Germany’s Foreign Ministry, during today’s visit to Kyiv, stated that they are looking for ways to provide Ukraine… pic.twitter.com/zvWAVtOKJN — WarTranslated (@wartranslated) June 30, 2025

Междувременно, Владимир Путин продължава да демонстрира амбиции да не изпуска окупираното досега като украински земи. На 30 юни той проведе среща за социалноикономическото развитие на Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска област – руският диктатор ги нарича "Новорусия и Донбас", но армията му още не ги контролира изцяло. Това е още един сигнал за териториалните амбиции на Путин, подчертава ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, който пак изброява изказвания на хора от антуража на Путин, че украинци и руснаци били един народ (Владимир Медински, водачът на руската "мирна" делегация в Истанбул) и че историята на Одеса била неразривно свързана с руската (Дмитрий Песков). А в Северна Корея специално Ким Чен Ун изигра пиеска за ден на траур за загинали във войната в Украйна севернокорейски войници – Още: Путин иска да е господар на десетки хиляди българи: Одеса пак е тема за Украйна и съюзниците

Meme of the Day: Kim Jong-un and Russian Culture Minister Olga Lyubimova 'crying' at a concert honoring North Korean mercenaries sent to die for Putin. pic.twitter.com/r67CEgbuJZ — NEXTA (@nexta_tv) June 30, 2025

Същевременно, украинският президент Володимир Зеленски изрично благодари на сигнала от Германия, че федералната република счита следното: бъдещето на Украйна е в НАТО.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Лека промяна има в интензивността на боевете в Украйна на дневна база. На 30 юни са станали 146 бойни сблъсъка съгласно официалните украински данни – с 9 повече спрямо 29 юни. Руснаците са хвърлили 79 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 38 по-малко за денонощие. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 35 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 5300 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с около 700 снаряда по-малко. Руската армия е използвала малко над 3770 FPV дрона "камикадзе", което е с около 270 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Отново най-много руски пехотни атаки са станали в Покровското направление – украинците съобщават за 41 отбити, а говорителят на украинското командване "Хортица" полковник Виктор Трехубов подчерта, че руската армия специално се съсредоточава върху участъка от път Т0504 между Покровск и Константиновка. В Новопавловското направление, което е съседно от юг на Покровското, е имало 21 руски пехотни атаки. Украинският генщаб вече не сочи Богатир като място на боеве и това затвърждава твърденията на украински военни телеграм канали, че руската армия вече атакува на по-широк фронт по административната граница на Донецка и Днепропетровска област, с цел да изравни фронта и да хвърли повече ресурси срещу Покровск. 19 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, 17 – в Курска област и област Суми, както и 10 в Харковска област, от север, при град Вовчанск.

(КАРТА) Украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", изрично говори за руски напредък в Поддубно и Воскресенка, т.е. на южната дъга на Покровското направление. Този напредък създава условия за обкръжение на украинската позиция в село Комар – вероятно скоро ще последва ново оттегляне на украински части и руснаците съвсем ще се установят по границата с Днепропетровска област.

Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов коментира и Ореховското направление, в западната част на Запорожка област. Той казва, че има повишена руска активност, главно в района Камянско – Орехов. На някои места има незначителен руски напредък, на други опитите са спирани по-рано, но няма заплаха от мащабен руски пробив, уточнява той. По руски данни, но непотвърдени с геолокализирани кадри, руски войници са стигнали до центъра на Камянско, украинците ги удрят с дронове.

Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" пак говори за "пълното освобождаване" на Луганска област, което било станало още през 2022 година, но руската армия отстъпила и били "загубени позиции". "Два майора" пише по темата заради спорове дали останаха украински военни части в Луганска област – има данни, че "украинска земя" е налице само при Новоегоровка.

Тази нощ Русия е изстреляла 52 дрона клас "Шахед" и безпилотни летателни апарати-примамки по цели в Украйна. Свалени са 47, съобщават украинските ВВС - Още: Ракети Storm Shadow и дронове: Куп украински удари по Русия, данни за изгорели руски самолети и хеликоптери (ВИДЕО)*