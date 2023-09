Прегазен, след като пише как руската пропаганда лъже: Знакова смърт на проруски сепаратист (ВИДЕО)

Дубовой е един от идеолозиите на "Новорусия" - една от опорните идеологически линии на режима на Владимир Путин. С това наименование се наричат куп украински територии, които "исторически" са част от Руската империя.

Video from the scene of death of propagandist and militant Dubovoy pic.twitter.com/keJgv7iXjx — NEXTA (@nexta_tv) September 11, 2023

Странна смърт

Малко преди да загине, Дубовой публикува в канала си в Телеграм интересен пост - как се бие в част, в която да се снима е забранено. Той открито се противопоставя на известните руски военни блогъри, визирайки кореспондента на "Комсомолская правда" Александър Коц, известния руски пропагандист Александър Сладков - кореспондент на "Известия", както и руския военен "кореспондент" Семьон Пегов (WarGonzo). Според Дубовой, такива като тях съществуват само за да подхранват с "репортажи" нереалистични надежди за незабавна победа и и липса на загуби при руснаците:

Yesterday, on 11 September, a pro-Russian "military reporter", Gennady Dubovoi, died after getting run over by a car in temporarily occupied Donetsk. With his death, he continues the traditions of pro-Russian combatants dying under mysterious circumstances. He belonged to the… pic.twitter.com/9LM3tiRhG4 — Dmitri (@wartranslated) September 12, 2023

Що се отнася до руските загуби - украинската армия публикува видеокадри от удар срещу руска база, откъдето са управлявани руски дронове, включително "Ланцет":

Междувременно, в един от свързваните с руските елитни десантчици от ВВС канали в Телеграм се появи оплакване как украинците постоянно нанасят въздушни удари с авиация по руски позиции по линията Работино - Върбово (10-18 километра юг-югоизток от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол). Иронично естонският блогър WarTranslated коментира - "същата украинска авиация, която Русия "унищожи" в първите 24 часа на войната":

