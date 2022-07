Премиерът на Естония подаде оставка, иска мандат за нова коалиция

В същото време Калас предложи да се свика извънредно заседание на парламента за сформиране на нова коалиция. „Ще съставя ново правителство. Съгласно конституцията току-що обявих, че сегашното правителство ще подаде оставка. Предложих да свикам извънредно заседание на парламента в петък, на което ще поискам мандат за нова правителствена коалиция“, написа Калас в Туитър.

Съобщава се, че президентът на страната вече е провел разговори с лидерите на всички парламентарно представени партии. Според конституцията на Естония държавният глава назначава кандидат за министър-председател, а парламентът му дава правомощие да състави правителство. След това държавният глава назначава правителството.

