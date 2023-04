Премиерът на Полша замина за САЩ, ще обсъжда оръжия и ядрени реактори

„Искам да одобря и разширя договорите ни за доставка на оръжие - тези, които са в основата на нашата сигурност и в бъдеще. Затова не само ще посетя оръжейните заводи, но и ще разговарям по финансови въпроси“, заяви Моравецки, преди да отлети от Варшава.

🇵🇱🇺🇸 PM @MorawieckiM: I want to approve and expand our arms contracts - those that are also the basis of our security in the future. Therefore, I will not only visit armaments factories but will also talk about financial matters. pic.twitter.com/dPEV3vcvXB