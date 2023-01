При нови данни за 500 убити и ранени руснаци: Караници в Русия кой е виновен за Макеевка

Пример за брожението е даден с думи на зам.-вътрешния министър на т.нар. Луганска народна република (ЛНР) Виталий Кисельов, който препубликува твърдения на руски военни блогъри, че полеви командири искат оставката на лидера на ДНР Денис Пушилин. Отделно има и изказвания на други "официални лица" от ДНР с искане за наказание на командира, разрешил съответното обстреляно успешно училище да се ползва за казарма. Всичко това навежда на мисълта, че руското военно министерство тихомълком прехвърля вината.

Намеса, която подсказва точно това, има и от ЧВК Вагнер – в телеграм канала Grey Zone, който е свързан с тях, има публикация как било "лъжа" обяснението за мобилната клетка, издала местоположението на военнослужещите. "Да не се види струпването на няколкостотин военни, които се въртят из града, в случая Макеевка, би било задача само на копелетата от нашето МО (министерство на отбраната)". Това е пореден епизод, показващ как руският олигарх Евгений Пригожин, създател на ЧВК Вагнер, се бори за политическо влияние и го прави с атаки срещу руския военен министър Сергей Шойгу. Има и предположения, че в училището са складирани боеприпаси, което е умножило щетите.

Що се отнася до случващото се на бойното поле, в сутрешната сводка на Генералния украински щаб изрично се посочва, че 500 руски военни са убити и ранени при украински удар в Херсонска област, село Чулаковка. Ударът е нанесен на 31 декември, сега вече украинците имат потвърдени от техни източници данни.

Впечатление прави и твърдение на популярния телеграм канал "Рибар", че в Кремена има засилена активност от страна на украинците с дронове, което подсказва подготовка за атака. В Луганска област най-горещите точки си остават по линията Сватово – Кремена, специално Площанка, Стелмахивка (13 километра северозападно от Кремена), Билохоривка (13 километра югоизточно от Кремена). Руски военни телеграм канали съобщават и за куп обстрели с HIMARS – в Первомайско, Старобелск, Сватово, Рубежное.

За Донецка област, говорителят на украинското командване "Изток" полковник Серхий Черевати коментира, че руснаците се прегрупират и са намалили артилерийския обстрел – от до 80 000 артилерийски обстрела на ден на 20 000. Основни цели на руснаците остават Бахмут и Авдеевка, като в направлението към Авдеевка украинците съобщават за отбити руски атаки при Опитно и Красногоривка. Руски военни канали в Телеграм (като "Рибар") съобщават за минимален напредък на ЧВК Вагнер при Соледар и за свирепени боеве при Клещеевка (на 13 километра от Бахмут). А награденият с орден от Владимир Путин руски пропагандист Семьон Пегов пък коментира, че руската офанзива към Вухледар/Угледар е приключила.

Удар срещу руско военно летище във Воронеж (ВИДЕО)

