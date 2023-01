Удар срещу руско военно летище във Воронеж (ВИДЕО)

Информацията се потвърждава от редица руски източници, например SOTA, както и ASTRA, като има видеа, на които се чуват взривове, може би заради работата на ПВО, но може би не само. Официални руски медии засега мълчат, казват единствено за прекъснато подаване на ток в Брянска област след удар с дрон по руска енергийна инфраструктура.

На летище "Балтимор" са разположени руски изтребители-бомбардировачи Су-34.

It's loud in #Voronezh



Local authorities claim that the air defense system was working.



The explosions came from the direction of the "Baltimore" military airfield, where Russian combat aviation is located. pic.twitter.com/vzM0S0RDHN