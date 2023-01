Украинците пак свалиха всички изстреляни по тях ирански дронове и убиха десетки руснаци с HIMARS (ВИДЕО)

Само в Киев, за 1 час са свалени 22 "обекта", съобщават от киевската военна администрация.

Освен иранските дронове, украинската ПВО е свалила ракета Х-59, както и два разузнавателни дрона "Орлан-10".

"В отбраната участваха зенитни ракетни единици, изтребителна авиация на ВВС и мобилни огневи групи с технологии и оръжия, предоставени на Украйна от западните ни партньори".

Това е второ поредно денонощие, в което украинците казват, че са свалили всички изстреляни срещу тяхната земя и държава дронове от Руската федерация. В Новогодишната нощ бяха свалени 45 от 45 изстреляни от руснаците ирански дронове.

Междувременно, с помощта на HIMARS в Макеевка, Донецка област, украинците са нанесли удар по руска казарма. Убити са поне 50 души - руски военни блогъри вече пишат за случая, а според някои предположения жертвите са много повече. Руският информационен канал SOTA например пише за 400 жертви! Друг руски източник - ASTRA, пише за 400 убити и 300 ранени новомобилизирани руснаци. Макеевка е една от ключовите точки на фронта при град Донецк и Авдеевка - най-силната украинска позиция в тила на Донецк.

The destroyed building in #Makiivka which housed #Russian servicemen. pic.twitter.com/Ljkq6xsoeE

And here is the New Year's HIMARS came to give special gifts to the occupiers. pic.twitter.com/ndIOXVUI8e