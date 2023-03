Пригожин коментира как украинците ще си върнат всичко завладяно (ВИДЕО)

"Какво ще правят с 200 000 резервисти украинците? Те ще ги концентрират на няколко места и ще търсят определени цели. Ако разглеждаме фронта от север на юг, първият им най-вероятен удар ще е при Белгород. Смятам, че ще се опитат да стигнат до територията на града, която да ползват като разменна карта, с която да упражняват натиск над Русия. Затова границата между Белгород и Харков трябва да бъде сериозно подсилена и превърната на практика в непробиваема", каза той.

Според него, на второ място украинците ще опитат да пробият линията Сватово-Кремена, за да достигнат до Волуйка. “Трето, те ще се концентрират върху Бахмут. Целта им там ще е да ударят руските части, като така ги деморализират, както и да получат предимство. И най-важното – да предотвратят стратегическия замисъл на нашия министър на отбраната, който е планирал абсолютно правилно – с превземането на Бахмут да се отвори дълбок оперативен фронт – безкрайни открити полета чак до Днепър, а и до Европа. Ако сте мигрираща птица, оттук може да прелетите до Франция и да се изходите върху Айфеловата кула“, каза той.

"Към днешна дата врагът е концентрирал части от над 80 000 души. Тези група са около Бахмут – в Сиверск, Славянск, Краматорск, Друживка, Константиновка и в Часов Яр. Това е един кръг, който е част от донбаския кръг, зад който са само открити полета. Затова за украинците най-важната задача е да удържат тази отбрана, като имат добри възможности да маневрират тук“, каза още Пригожин. Той обясни, че в момента украинските части се опитват да изолират ЧВК "Вагнер", като се опитват да ги обкръжат. "За това съм предупреждавам многократно. Ако успеят, те ще имат фронт от около 30-40 километра, през който да проникнат в тила на руската армия и да осъществяват атаки в няколко направления – от Лисичанск до Северодонецк, като разкъсат ДНР и ЛНР на две части", заяви лидерът на "Вагнер".

Според него, след тези три етапа, украинските сили ще се концентрират върху Днипро, ще опитат да достигнат Запорожие, откъдето ще могат да осъществяват атаки към Бердянск, Мелотопол и Мариупол, като така ще блокират Крим. "Вероятно в такъв случай ще унищожат Кримския мост и ще опитат да си върнат границите от 1991 година", заяви още Пригожин.

Prigozhin claims that he knows about the Ukrainian plan to deal 3 blows and liberate the territory to the 1991 borders. He states that Ukraine concentrated 200,000 of reserves in the Donbas, with 80k of them being near Bakhmut. Plans include invading the Belgorod region to be… pic.twitter.com/tylrPk6yKl