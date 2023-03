Работата на руснаците в Бахмут: Ще го превземем, ама друг път (ВИДЕО)

Joint work of aerial reconnaissance of the 204th TD battalion, 205th TD battalion and Ukrainian SOF in Bakhmut. pic.twitter.com/IDbrPeXnzC

На първо място – известните телеграм канали "Рибар" и WarGonzo, списван от стъпилия на мина в Донбас руски пропагандист Семьон Пегов, говорят с изключително общ език за руските операции при и в Бахмут за последните 24 часа. "Продължават ожесточените боеве в АЗОМ (Артьомовския металообработващ завод)", "методично пробиват отбраната на Въоръжените сили на Украйна в Орехово-Васильовка (на 11-12 километра северозападно от Бахмут)", "има напредък" - това са използваните изрази, които ясно показват липсата на конкретика за руски напредък.

В сутрешната сводка на украинския щаб изрично е посочено, че руските опити за атаки са спрени при Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут), Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут) и Григориевка (11-12 километра северозападно от Бахмут, точно до Орехово-Васильовка). За цялото денонощие са извърешни 25 руски пехотни атаки, коментира говорителят на украинското командване "Изток" полковник Серхий Черевати. Има данни, че именно при Ивановско украинците правят успешни контраатаки и превземат позиции на ЧВК Вагнер, заплашващи магистрала Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут, като обаче там явно постоянно има смяна на положението.

Че украинците не спят личи и от кадри, показващи как в Ягодно, на 2 километра северно от Бахмут, е осъществен артилерийски обстрел, които поразява руска пехота:

The 93rd mechanized brigade attacked a field base with Russian infantry in the village of Yahidne, just north of Bakhmut. pic.twitter.com/XE1Su6xcHp — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 20, 2023

Именно полковник Черевати коментира, че руските атакуващи действия в момента не могат да се нарекат „мащабна стратегическа операция“. Досега руснаците не могат да се похвалят с никакъв голямзимен успех извън падането на Соледар, градче с 10 000 души население. Затова и в седмичния си обзор ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната прави заключение, че руснаците все повече се опасяват от предстоящата украинска контраофанзива – кога, къде, колко ще е голяма. Отделно, пример за неуспеха на руснаците наистина да развият голяма офанзива е Угледар (Въгледар, Вухледар) – там руската армия загуби много хора и тежка военна техника: ВИДЕО: Руски разгром при Угледар накара руски източник да кълне на "идиоти". Руснаците не могат да пробият и при най-силната украинска позиция в тила на град Донецк – Авдеевка, където за пореден ден са отбити руските атаки Затова и от ISW дават оценка, че скоро ще настъпи кулминацията в опитите на руснаците да атакуват.

35th Marine brigade destroyed Russian equipment near Vodyane, Donetsk region. pic.twitter.com/3oTN7xdeN7 — Paul Jawin (@PaulJawin) March 19, 2023

📽️Soldiers of Ukrainian 137th Marine Battalion of 35th Marine Brigade engaging Russian troops at close range in #Donetsk Oblast.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/jlpGIb1hDD — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) March 19, 2023

Освен това, визитата на издирвания от Хага за военни престъпления Путин специално в Мариупол се чете като опасение, че именно в Южна Украйна ще има украинска контраофанзива. Там постоянно има успешни партизански атаки – най-новата е взривяването на патрулна кола с руски взводен командир:

In #Kherson region, the car of a platoon commander of the #Russian patrol and checkpoint service was blown up. pic.twitter.com/fbNO1CkEGw — NEXTA (@nexta_tv) March 19, 2023

В Луганска област руснаците вече абсолютно видимо "спукаха балона" - няма абсолютно никакви, дори маргинални успехи там. Показателно е как Семьон Пегов (WarGonzo) пише в обзора си за 19 март (цитиран и в началото на текста) следното: "В Луганско направление Въоръжените сили на Руската федерация отново атакуваха в посока Ямполовка, Тернов и Макеевка. Без успех".

