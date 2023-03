Пригожин избухна: Саботират ни на всяка цена да не превземем Бахмут (ВИДЕО)

За отбелязване е, че има украински източници, които коментират "ако питате мен, време е да напуснем Бахмут". На този фон обаче има и руски източници, при това с влияние, които говорят как Бахмут остава много трудна цел.

На първо място – създателят на ЧВК Вагнер, руският олигарх Евгений Пригожин директно обвини руското военно министерство, че саботира усилията на наемническата му армия Бахмут да бъде превзет, като орязва доставките на муниции. Той го направи във видеоинтервю. Пригожин обясни, че това се прави "от завист" - всеки ден били обявявани нови руски офанзиви в Украйна (намек към руското военно министерство) и те пропадали заради лошо командване. От думите му излезе, че руското военно министерство в никакъв случай не иска ЧВК Вагнер да превземе Бахмут, защото като превзели Соледар, "цялата страна била с ЧВК Вагнер". Ние обаче ще превземем и Бахмут, увери Пригожин.

Prigozhin directly accuses the Russian MoD of purposefully cutting ammo supplies in order to prevent Wagner from taking Bakhut under any circumstances, because "Soledar was enough". He revealed it in a heated interview published today. pic.twitter.com/c0wI95F2xM — Dmitri (@wartranslated) March 15, 2023

"Бахмут не е обкръжен и е малко вероятно да бъде обкръжен. Руснаците сами не си вярват, че могат да го обкръжат. "Пътят на живота" (бел. ред. - вероятно се има предвид западната посока, от Хромово към Часов Яр) е наш, макар врагът да го обстрелва частично" - това е основното послание в телеграм канал "Бахмутски демон", който черпи информация директно от хора на терен в града.

В дневния обзор на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) основният акцент е, че според данни на високопоставени украински източници интензивността на руските атаки по целия фронт намалява. Говорителят на пресцентъра на Силите на отбраната в Таврийск Олексий Дмитрашкивски коментира, че през миналата седмица руските пехотни атаки са станали по 20-29 на ден спрямо ниво от 90 до 100 на ден в пиковите моменти от началото на 2023 година. Причината – големи загуби на руснаците в жива сила и техника. Само за изминалото денонощие, според украинските данни са загинали отново над 1000 руски войници, унищожени са 12 руски танка, 11 БТР-а, 11 гаубици.

Joint work of the 79th airborne assault and 55th artillery brigades. Russian Msta-S self-propelled howitzer and MTLB destroyed. pic.twitter.com/qwfFDUIYjN — Paul Jawin (@PaulJawin) March 15, 2023

(КАРТА) Специално за Бахмут – ISW обръща внимание на твърдението на ЧВК Вагнер, че са превзели селцето Залижанско. То се намира на 9 километра северозападно от Бахмут, по магистрала Е40 към Славянск. С други думи, това е поселище от няколко къщи, което се намира в посока, противоположна на тази, в която ЧВК Вагнер трябва да вървят от север на юг, за да се надяват да обкръжат Бахмут. Силите на Пригожин атакуват много малки населени места по-далеч от Бахмут, които са лесни за превземане – правят го, защото вероятно са достатъчно изтощени и в момента не могат да изпълнят това, за което говорят от толкова време – пълно обкръжение на Бахмут, гласи оценката на ISW.

Wagner PMC forces reportedly inside Zaliznyans'ke. This morning, head of Wagner Prigozhin claimed this hamlet (only a couple of farms) was captured by his forces, which now seems confirmed. pic.twitter.com/KG86kFZOwj — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 15, 2023

В сутрешната сводка на украинския щаб има още едно потвърждение за моментната неспособност на руснаците да окажат достатъчно натиск от север, за да обкръжат Бахмут. Украинците посочват, че са удържани позициите при Орехово-Васильовка (11-12 километра северозападно от Бахмут) и Богдановка (5 километра северно от Бахмут). Популярният и свързван с финансиране от Пригожин руски телеграм канал "Рибар" потвърждава, че Орехово-Васильовка е под украински контрол. Точно това е мястото, откъдето би трябвало руснаците да пробият, за да могат да атакуват Хромово (в западните предградия на Бахмут) и да отрежат и последната голяма логистична линия за снабдяване на украинската армия в града, което ефективно значи обкръжение.

48.615116° 37.995581°

Northern Bakhmut / Бахмут Don. Oblast

Shelling in the Industrial zone@GeoConfirmed pic.twitter.com/wbG9L2x7b1 — Toaster (@klinger66) March 15, 2023

(КАРТА) От юг украинският профил в Twitter NOEL твърди, че руснаците са успели да напреднат навътре в града от посока гробището и са превзели няколко пресечки на запад от язовира "Дамба". "Ако ме питате, време е да напуснем", гласи коментарът. Той е в унисон с казаното от стъпилия на мина руски пропагандист Семьон Пегов, който твърди, че от юг ЧВК Вагнер "практически стигнаха до магистралата за Костянтиновка на изхода на града". Става въпрос за Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут. Само че Пегов казва и, че ЧВК Вагнер атакуват Хромово, което е явна лъжа – показателно е, че няма думичка за това в "Рибар", да не говорим по украински данни. Освен това, има боеве в северната част на Бахмут, в индустриалната зона АЗОМ, като Пегов настоява, че ЧВК Вагнер са превзели нови позиции. Теренът там обаче е сложен, с много тунели и тепърва се очакват много боеве.

Извън Бахмут, по-значимата новина от фронта бяха данните за украинско настъпление в Запорожка област, при Полохи. Най-вероятно става въпрос за разузнаване с бой, но е факт, че няколко руски телеграм канала се поизплашиха от вероятността да започва по-мащабна украинска съпротива.

Russian sources report on skirmishes south of Orikhiv, Zaporizhzia region. Ukrainian forces would have conducted offensive actions there. Russians claim their 291th regiment repulsed the attack. pic.twitter.com/GiRv5O1PPj — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 15, 2023

По отношение на Авдеевка руснаците отново заговориха, че са превзели Краснохоривка (9 километра северно от града). Засега няма визуално потвърждение, но и украинският щаб не посочва, че през изминалото денонощие позицията е удържана. Удържани са Камянка (4 километра северозападно от Авдееква), Северно (5 километра западно от Авдеевка), Новокалиново (13 километра северозападно от Авдеевка), както и Северно, Първомайско и Водяне плюс Маринка и село Победа от юг, на около 30 километра от Авдеевка. В „Бахмутски демон“ има коментар, че ситуацията при Авдеевка е доста сложна, но руснаците нямат достатъчно сили да атакуват ефективно и да пробият, за да могат да обкръжат града.

Russian BMP-1 with infantry under the drone strikes of the 59th brigade. pic.twitter.com/FWTukoHRtG — Paul Jawin (@PaulJawin) March 16, 2023

В Луганска област вече личи, че руснаците нямат достатъчно сили за голям пробив. Там вече има украински контраатаки, като украинците държат позициите си в Диброва (5 километра южно от Кремена), не отстъпват от гористата местност Серебрянка и не позволяват на руснаците да превземат Билохоривка (10 километра южно от Кремена) – селото, от което се преминават реките Жребец и Северски Донец.

